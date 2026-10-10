استطلاع: حوالي نصف الأردنيين يشكون انقطاع المياه

خبرني - أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان، أن 91% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه في توفير المياه، مقابل 83% من عينة قادة الرأي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة المعرفة بمشروع الناقل الوطني 84% لدى عينة قادة الرأي، مقابل 32% لدى العينة الوطنية، ما يظهر تفاوتا في مستوى المعرفة بالمشروع بين العينتين.

وفيما يتعلق بتوفر المياه، أفاد 52% من المستجيبين بأن المياه لم تنقطع عنهم، فيما توزعت النسبة المتبقية بين من أشاروا إلى انقطاع المياه بصورة متقطعة أو متكررة أو دائمة.

وفي محور التحول الرقمي، أظهرت النتائج أن 74% من المستجيبين فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند"، فيما قال 89% من مستخدمي الخدمات الرقمية إن استخدامها وفّر عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية.

وأفاد 55% من أفراد العينة الوطنية بأنهم زاروا أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وقيّم 80% من زوار هذه المراكز سرعة إنجاز المعاملات بأنها جيدة جداً، فيما قيّمها 17% بأنها جيدة.

وبشأن الشخصية الافتراضية "فرح"، أظهرت النتائج أن 59% من عينة قادة الرأي سمعوا بها، مقابل 24% من أفراد العينة الوطنية. وكانت منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأول لمعرفة المستجيبين بها، بنسبة 79% لدى العينة الوطنية و76% لدى عينة قادة الرأي.

وفيما يتعلق بتقييم تجربة الناطق الرقمي "فرح"، رأى نحو ثلث المستجيبين في العينتين أنها فكرة ريادية، في حين أبدى 47% من أفراد العينة الوطنية و44% من عينة قادة الرأي ثقتهم بالناطق البشري أكثر.

وتنوعت آراء المستجيبين بشأن الخدمات التي يرغبون في أن تقدمها "فرح" مستقبلا، بين تقديم الخدمات الحكومية مباشرة والإجابة الفورية عن الاستفسارات.