*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

استطلاع: حوالي نصف الأردنيين يشكون انقطاع المياه

  • 10 أكتوبر 2026
  • 13:06
استطلاع حوالي نصف الأردنيين يشكون انقطاع المياه

خبرني - أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان، أن 91% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه في توفير المياه، مقابل 83% من عينة قادة الرأي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة المعرفة بمشروع الناقل الوطني 84% لدى عينة قادة الرأي، مقابل 32% لدى العينة الوطنية، ما يظهر تفاوتا في مستوى المعرفة بالمشروع بين العينتين.

وفيما يتعلق بتوفر المياه، أفاد 52% من المستجيبين بأن المياه لم تنقطع عنهم، فيما توزعت النسبة المتبقية بين من أشاروا إلى انقطاع المياه بصورة متقطعة أو متكررة أو دائمة.

وفي محور التحول الرقمي، أظهرت النتائج أن 74% من المستجيبين فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند"، فيما قال 89% من مستخدمي الخدمات الرقمية إن استخدامها وفّر عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية.

وأفاد 55% من أفراد العينة الوطنية بأنهم زاروا أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وقيّم 80% من زوار هذه المراكز سرعة إنجاز المعاملات بأنها جيدة جداً، فيما قيّمها 17% بأنها جيدة.

وبشأن الشخصية الافتراضية "فرح"، أظهرت النتائج أن 59% من عينة قادة الرأي سمعوا بها، مقابل 24% من أفراد العينة الوطنية. وكانت منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأول لمعرفة المستجيبين بها، بنسبة 79% لدى العينة الوطنية و76% لدى عينة قادة الرأي.

وفيما يتعلق بتقييم تجربة الناطق الرقمي "فرح"، رأى نحو ثلث المستجيبين في العينتين أنها فكرة ريادية، في حين أبدى 47% من أفراد العينة الوطنية و44% من عينة قادة الرأي ثقتهم بالناطق البشري أكثر.

وتنوعت آراء المستجيبين بشأن الخدمات التي يرغبون في أن تقدمها "فرح" مستقبلا، بين تقديم الخدمات الحكومية مباشرة والإجابة الفورية عن الاستفسارات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أمانة عمّان تشدد الرقابة على حظر الأرجيلة في الحدائق والمرافق العامة 
أمانة عمّان تشدد الرقابة على حظر الأرجيلة في الحدائق والمرافق العامة 
  • 2026-10-10 12:49
الأمن العام يحذر الأردنيين من السيول المفاجئة ويدعو للحذر حتى الاثنين
الأمن العام يحذر الأردنيين من السيول المفاجئة ويدعو للحذر حتى الاثنين
  • 2026-10-10 12:24
استطلاع: 66% من الأردنيين يثقون بحكومة حسان
استطلاع: 66% من الأردنيين يثقون بحكومة حسان
  • 2026-10-10 12:11
الأرصاد الجوية: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي واتساع نطاق الأمطار
الأرصاد الجوية: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي واتساع نطاق الأمطار
  • 2026-10-10 08:09
الأمن السوري يستعيد مركبة مسروقة تعود لمواطن أردني بالسويداء
الأمن السوري يستعيد مركبة مسروقة تعود لمواطن أردني بالسويداء
  • 2026-10-10 04:34
بعد منع الشيبس في المدارس .. جمعية التغذية العلاجية تطلب اضافة أغذية اخرى للقرار
بعد منع الشيبس في المدارس .. جمعية التغذية العلاجية تطلب اضافة أغذية اخرى للقرار
  • 2026-10-10 01:23