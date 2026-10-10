أمانة عمّان تشدد الرقابة على حظر الأرجيلة في الحدائق والمرافق العامة 

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى إطلاق خطة تنفيذية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية والأجهزة الأمنية، للتشديد على حظر إدخال الأرجيلة واستخدامها وتدخينها في الحدائق والمرافق العامة في جميع مناطق مدينة عمّان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.

ويأتي الإجراء حرصا على سلامة المواطنين ومرتادي هذه المواقع وحقهم في التنزه، والحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الخطة التنفيذية تتضمن تركيب يافطات تحذيرية، وتنظيم ورش توعوية للمواطنين لتعزيز الثقافة البيئية والصحية، وزيادة عدد جولات مراقبي الصحة.

وأشارت إلى تسيير دوريات جوالة وفرق تفتيش صباحية ومسائية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ عمليات التفتيش الدوري والرقابة الميدانية الشاملة.

وأكدت الأمانة أن المخالفين سيُحرر بحقهم ضبط مباشر، وفقا لأحكام نظام منع المكاره رقم (83) لسنة 2024، على أن تُحال المخالفات إلى قاضي محكمة أمانة عمّان لتحديد الغرامات المستحقة، بالتعاون مع الحكام الإداريين.