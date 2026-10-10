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"صيدلة" عمان الاهلية تشارك في اليوم الطبي لجمعية عيبال الخيرية

  • 10 أكتوبر 2026
  • 12:46
صيدلة عمان الاهلية تشارك في اليوم الطبي لجمعية عيبال الخيرية

خبرني - شاركت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة وبالشراكة مع نقابة الصيادلة ، في فعاليات اليوم الطبي الذي أُقيم في جمعية عيبال الخيرية، ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي ونشر الوعي الصحي. 
وتضمن اليوم الطبي تقديم مجموعة من الخدمات الصحية للمراجعين، شملت فحوصات النظر والسمع التي أجراها أخصائيون من قسمي البصريات والسمع في الجامعة، إلى جانب إجراء فحوصات مستوى السكر في الدم وضغط الدم، وتقديم الإرشادات والاستشارات الصحية المناسبة للمراجعين. 
كما أسهمت كلية الصيدلة في فعاليات اليوم الطبي من خلال صرف الأدوية وتقديم المشورة الصيدلانية، بما يعزز مفهوم الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية، ويوفر للمراجعين التوجيهات اللازمة حول الاستخدام الصحيح للأدوية والالتزام بالجرعات والتعليمات الطبية. 
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام جامعة عمّان الأهلية بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام طلبتها للمشاركة في المبادرات الصحية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز خبراتهم في مجالات الرعاية الصحية والتواصل مع أفراد المجتمع.

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