مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني وعمادة البحث العلمي في عمّان الأهلية ينظّمان دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد

خبرني - عقد مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني وعمادة البحث العلمي في جامعة عمّان الأهلية، بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة، سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين أول الجاري، وذلك في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد ، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير المهارات الأكاديمية والتقنية لأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.

واستُهل البرنامج باليوم الاول، بدورة تدريبية قدمها مدير مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني، السيد وائل العنبوسي، استعرض خلالها الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتاحة لأعضاء الهيئة التدريسية عبر بوابة الجامعة (Portal)، وآليات إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية وتحديث السيرة الذاتية الإلكترونية، بما يضمن دقة المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة ويعزز الحضور الأكاديمي والبحثي لأعضاء الهيئة التدريسية.

وتناولت الدورة كذلك الخدمات الرقمية التي يوفرها تطبيق الجامعة للهواتف الذكية (Mobile Application) ، إلى جانب آليات إعداد المحاضرات المسجلة وإنتاج المحتوى التعليمي التفاعلي، بما يدعم تبنّي أساليب تدريس حديثة تعزز مشاركة الطلبة وتواكب متطلبات التعليم الإلكتروني والمدمج.

كما سلطت الدورة الضوء على التصنيفات الجامعية العالمية، وأبرز المعايير والمؤشرات المعتمدة في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي، مع التأكيد على دور أعضاء الهيئة التدريسية في تعزيز مكانة الجامعة في هذه التصنيفات، من خلال جودة الإنتاج العلمي، وتحديث الملفات الأكاديمية والبحثية، وتطوير الممارسات التعليمية، بما يدعم تنافسية الجامعة وحضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي اليوم الثاني، قدّم مساعد مدير مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني، السيد أحمد الشلبي، دورة تدريبية متخصصة حول أنظمة إدارة التعلّم والمنصات التعليمية المعتمدة في الجامعة، شملت نظام (VCLASS) ومنصة (Microsoft Teams)، حيث استعرض أبرز خصائصها وتطبيقاتها العملية في تنظيم المحاضرات، وإدارة المحتوى والأنشطة التعليمية، والتواصل مع الطلبة، وتوظيف الأدوات الرقمية لتعزيز التفاعل داخل البيئة التعليمية.

واختُتم البرنامج في اليوم الثالث ، بجلسة تدريبية قدمتها رئيس قسم دعم الابحاث في عمادة البحث العلمي، السيدة نغم عنبوسي، تناولت استخدام نظام فحص التشابه العلمي (Turnitin) ودوره في تعزيز النزاهة الأكاديمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، إلى جانب التعريف بالأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بعمادة البحث العلمي، وآليات الاستفادة منها في متابعة الإجراءات والمعاملات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية.

وتخللت الدورات تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية أتاحت لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد التعرف على الأنظمة والخدمات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، وطرح استفساراتهم حول آليات استخدامها، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لممارسة مهامهم الأكاديمية والبحثية بكفاءة.

وأكد مدير مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني، السيد وائل العنبوسي، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص المركز على تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية الجدد وتمكينهم من الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع عمادة البحث العلمي في تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب التعليمية والبحثية، وتواكب المستجدات التكنولوجية، بما ينسجم مع توجهات جامعة عمّان الأهلية نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وترسيخ التحول الرقمي.