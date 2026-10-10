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ترمب: جائزة نوبل للسلام منحت لشخص غامض

  • 10 أكتوبر 2026
  • 12:40
ترمب جائزة نوبل للسلام منحت لشخص غامض

خبرني - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جائزة نوبل للسلام منحت لـ"شخص غامض" هو موظف أممي مغمور لم يحقق شيئا، وأن اللجنة المانحة شوّهت سمعتها.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، دعماً لمرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم الولاية: "منحوا جائزة نوبل للسلام لشخص لم أسمع به من قبل. لا أحد سمع به. شخص غامض".

وانتقد ترامب عملية منح الجائزة بالكامل، قائلاً: "وصمة عار لا تُمحى على دولة النرويج والأشخاص الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمشين. جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد بفعل مجموعة صغيرة من أنصار الأيديولوجيات الراديكالية".

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، جدّد ترامب انتقاده لمنح الجائزة لبيلاي، ووصفها بأنها شخص غامض لم يسمع بها أحد، وقال إنها "تكره إسرائيل بوضوح". وأكد أنه كان يستحق الجائزة عن ثماني حروب، وأنه على وشك إنهاء أو كسب حربين أخريين: إيران، وروسيا/أوكرانيا، في حين أنها لم تنهِ أي حرب. واعتبر أنه أحق بالجائزة من أي شخص آخر بسبب إنهائه حروباً وتحقيقه إنجازات.

وختم ترامب بالتأكيد على أن قرار النرويج يمثل "وصمة عار لا تُمحى"، وأن جائزة نوبل للسلام "فقدت مصداقيتها إلى الأبد بفعل أيديولوجيين راديكاليين أعداء الحضارة".

وكانت لجنة نوبل في أوسلو قد أعلنت أن جائزة السلام لعام 2026 ستُمنح لرئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

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