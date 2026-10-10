ترمب يرفع القيود على النقل الجوي مع لبنان

خبرني - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بإلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان في إعلان حظي بترحيب الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وصف الرئيس اللبناني قرار ترامب بالمؤشر الواضح على ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني، وحماية حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتعزيز أمن الرحلات الرابطة بين لبنان ودول العالم.

وتوجه عون بالشكر لترامب على استجابته السريعة وتنفيذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مشيرا إلى أن ذلك جاء تتويجا للقاء جمعهما في البيت الأبيض شهر يوليو الماضي.

وكان عون قد طلب خلال اللقاء رفع القيود، فوجّه ترامب المسؤولين الأمريكيين وشركات الطيران فورا للعودة إلى تسيير رحلاتهم المباشرة إلى بيروت. كما ثمن عون الجهود الحثيثة لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وجميع من ساهم في إنجاح هذا الملف.

وفي سياق متصل، جدد عون التأكيد على أن لبنان يولي أهمية قصوى لأمن مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة الملاحة الجوية، ملتزماً بتطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة لضمان أمن المسافرين وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة الإيجابية في تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تمهد الطريق لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

يُذكر أن الرئيس ترامب كان قد أصدر في 21 يوليو الماضي قرارا بإلغاء أربعة أوامر رئاسية كانت تُشكّل الإطار المنظِّم للقيود الأمريكية على الطيران مع لبنان، مما يمهد الطريق لاستئناف الرحلات المباشرة. وبرر ترامب حينها قراره بأن هذه القيود لم تعد ضرورية لحماية الطائرات من عمليات الاستيلاء غير المشروع، موجّها وزير النقل بتنفيذ القرار فورا وإلغاء أي لوائح تتعارض معه.

وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: "عقب لقائي مع الرئيس اللبناني، الذي قام بعمل رائع في سبيل إحداث تحول في بلاده، فإنني أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان".