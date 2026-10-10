الأمن العام يحذر الأردنيين من السيول المفاجئة ويدعو للحذر حتى الاثنين

خبرني - جددت مديرية الامن العام دعوتها المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين، وفقاً للنشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتشير التوقعات إلى هطول زخات من الامطار والبرد بعد ظهر اليوم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد.

ويوم الأحد، تتعمق الحالة الجوية في ساعات ما بعد الظهر لتشمل مناطق مختلفة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، مع توقع هطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، فيما تستمر الحالة يوم الاثنين مع فرص لهطولات قد تكون غزيرة في بعض المناطق، ومصحوبة بالرعد والبرد، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت المديرية من خطر تشكّل السيول المفاجئة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانزلاق على الطرقات، داعية إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية وفي المناطق التي تشهد هطولات مطرية أو غباراً، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وعدم المجازفة بعبورها تحت أي ظرف، سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

الابتعاد عن المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية والبرق، وأخذ الحيطة في المناطق المعرضة لتجمع المياه.

متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول.

و ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية والتعاون مع مرتبات الأمن العام، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.