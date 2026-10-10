إطلاق نار ودهس في مشاجرة بماركا.. ومقتل شاب بمشاجرة أخرى في مخيم الحسين

خبرني - شهد حي المزارع في لواء ماركا بالعاصمة عمّان مشاجرة جماعية تطورت إلى إطلاق عيارات نارية ودهس عدد من الأشخاص، ما أسفر عن وقوع إصابات، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من احتواء الموقف ومنع اتساع نطاقه.

وبحسب المعلومات المتاحة، اندلعت المشاجرة في المنطقة وسط تصاعد الأحداث واستخدام الأسلحة النارية ودهس أشخاص، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للإصابات أو طبيعتها.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع المشاجرة، في وقت واصلت فيه الأجهزة الأمنية التعامل مع تداعيات الحادثة، بانتظار اتضاح المزيد من التفاصيل.

مشاجرة دامية في مخيم الحسين

وفي حادثة منفصلة، شهد مخيم الحسين في العاصمة عمّان مشاجرة بين عائلتين على خلفية خلافات سابقة، انتهت بمقتل شاب إثر إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر، إلى جانب إصابة عدد من الأشخاص من الطرفين، واندلاع حرائق في محال تجارية بالمنطقة.

ووفق المعلومات المتوفرة، تطورت الخلافات بين العائلتين إلى استخدام السلاح الناري وإضرام النار في عدد من المحال، ما أسفر عن وفاة الشاب وإصابة آخرين.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات تفصيلية عن الحالة الصحية للمصابين أو حجم الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية، كما لم تصدر تفاصيل رسمية بشأن ملابسات الحادثة والإجراءات المتخذة حيالها.