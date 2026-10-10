*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المنظمة الدولية للهجرة: مليوني شخص في غزة بحاجة إلى مأوى لمواجهة الشتاء

  • 10 أكتوبر 2026
  • 10:26
المنظمة الدولية للهجرة مليوني شخص في غزة بحاجة إلى مأوى لمواجهة الشتاء

خبرني - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدات لتوفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة ومخاطر السيول، واستمرار شح الإمدادات بسبب القيود الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن ظاهرة النينيو المناخية، التي قد تكون الأقوى على الإطلاق وفقا لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، قد تزيد من تدهور المباني غير الآمنة، وتتسبب في سيول قد تتفاقم بفعل الأضرار الجسيمة التي لحقت بأنظمة تصريف المياه في القطاع.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن نحو مليوني شخص في القطاع الذي دمرته الحرب بحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن جهات الإغاثة لم تتمكن من تلبية سوى نحو 17% من احتياجات المأوى لفصل الشتاء.

وأضافت بوب أن العائلات التي عانت النزوح المتكرر والخسائر المدمرة يجب أن تتمكن من مواجهة الشتاء بأمان وكرامة، لافتة إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية تصعّب على الوكالات توسيع نطاق استجابتها.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بإدخال نحو 8600 مجموعة من مستلزمات الإيواء الطارئة إلى قطاع غزة، تتضمن الخشب والقماش المشمع وبعض المواد الأساسية، بعد تصنيفها مواد ذات استخدام مزدوج.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"مقاومة الجدار": تواطؤ إسرائيلي رسمي لفرض وقائع استيطانية في الضفة الغربية
  • 2026-10-10 10:27
شهيد برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس في الخليل
شهيد برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس في الخليل
  • 2026-10-10 09:02
زامير يلمح لتأجيل انتخابات إسرائيل.. مع احتمال ضرب إيران
زامير يلمح لتأجيل انتخابات إسرائيل.. مع احتمال ضرب إيران
  • 2026-10-09 17:36
بسبب تدهور الأوضاع.. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأشهر
بسبب تدهور الأوضاع.. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأشهر
  • 2026-10-09 13:31
مسؤول أمن حفل
مسؤول أمن حفل "نوفا" يكشف تسجيل التحذير قبل 7 أكتوبر: أُبلغت باحتمال حدوث فوض...
  • 2026-10-09 10:59
استطلاع
استطلاع "معاريف": الليكود يتقدم ومنافسة محتدمة بين نتنياهو وأيزنكوت
  • 2026-10-09 09:39