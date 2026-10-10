تحذيرات من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى 6% لأول مرة منذ 26 عاما

خبرني - حذرت شركة "بيمكو"، إحدى أكبر شركات إدارة استثمارات السندات عالميا، من احتمال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 6%، للمرة الأولى منذ عام 2000، وسط ضغوط متزايدة على سوق الدين الحكومي بفعل ارتفاع أسعار النفط والتضخم وتفاقم الدين العام.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، قال دان إيفاسين، كبير مسؤولي الاستثمار في بيمكو، إن ارتفاع العوائد من مستواها الحالي البالغ 5.29% إلى 6% يظل احتمالا قائما، مع اضطرار صناديق التحوط والمستثمرين المعتمدين على الاقتراض إلى تصفية مراكزهم الخاسرة، عقب موجة بيع مكثفة في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة نحو 32 تريليون دولار.

وأوضح أن عمليات البيع قد تؤدي إلى موجات إضافية من تصفية السندات، مما يدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع ويزيد اضطراب الأسواق.

التضخم والديون يرفعان تكاليف الاقتراض

وأشارت الصحيفة إلى أن عوائد السندات الأمريكية بلغت مستويات لم تسجلها منذ مطلع الألفية، وسط مخاوف من التضخم المرتبط بالحرب الأمريكية على إيران وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب التوسع في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي.



وامتدت التداعيات إلى الأسر الأمريكية، إذ ارتفع متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما إلى 7.4% في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 0.12 نقطة مئوية خلال أسبوع، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2023.

مخاطر على الأسهم والشركات

وحذر إيفاسين من أن وصول عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.5% أو أكثر قد يتسبب في تراجع ملحوظ بأسواق الأسهم وسندات الشركات، مع ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر.

ورغم اقتراب مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية، ارتفعت تكاليف الاقتراض على سندات الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الأدنى إلى 17% خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2020.

وتوقع المسؤول في بيمكو امتداد الضغوط تدريجيا إلى الأسواق الخاصة، خصوصا العقارات التجارية التي تعاني بعض استثماراتها ضعفا ماليا وهياكل تمويلية هشة.

فرص استثمارية رغم المخاطر

في المقابل، أشار إيفاسين إلى أن ارتفاع العوائد قد يجذب المستثمرين إلى سندات الخزانة الأمريكية، مما يحد من استمرار صعودها، لافتا إلى الطلب القوي على إصدارات السندات لأجل 10 سنوات و30 سنة خلال الأسبوع.



كما أبرز جاذبية أسواق الدين في أستراليا وبريطانيا وكندا وألمانيا، التي توفر بعض سنداتها عوائد مرتفعة وأوضاعا مالية عامة أفضل نسبيا.

وأكد أن بيمكو أقل قلقا من بعض المستثمرين بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل عجزها المالي، لكنها ترى فرصا لتنويع المحافظ الاستثمارية خارج السوق الأمريكية.

وبذلك، قد يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى 6% إلى زيادة الضغوط على تمويل الأسر والشركات والأسواق المالية، رغم ما يوفره من فرص للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.