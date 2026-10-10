ليس الموز وحده.. 15 مصدرًا قويًا للبوتاسيوم

خبرني - يُعرف الموز بأنه مصدر للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لوظائف الكلى والقلب والعضلات والدماغ. وتحتوي الموزة المتوسطة على 375 ملغ، أي نحو 11 إلى 14% من القيمة اليومية الموصى بها.

ومع ذلك، يستعرض تقرير نشره موقع "Health" أطعمة أخرى تمنحك كميات أكبر من البوتاسيوم.



1. الأفوكادو

تحتوي الحبة الواحدة على 945 ملغ، وهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تدعم مستويات الدهون الصحية في الدم وصحة القلب إذا حلّت محل الدهون المشبعة. كما توفر أكثر من 10% من القيمة اليومية لحمض الفوليك والمغنيسيوم.

2. فول الصويا

يعطي الكوب المطبوخ 886 ملغ، ويضم الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والفولات، إضافة إلى 31 غراماً من البروتين و10 غرامات من الألياف.

4. البطاطا الحلوة

تمنحك حبة كبيرة مخبوزة 855 ملغ، وهي غنية كذلك بالألياف والمغنيسيوم وفيتامين "أ".

5. العدس

يعطي الكوب المطبوخ 731 ملغ، ويضم المغنيسيوم والزنك وفيتامينات «ب» والفولات. ويحتوي على نحو 16 غراماً من الألياف، أي أكثر من نصف الحد الأدنى الموصى به، وتُربط الألياف الكافية بانخفاض خطر السكري وأمراض القلب.

6. المشمش المجفف

يوفر نصف كوب منه 755 ملغ، وهو غني بفيتامينَي «أ» و«ه». والأخير مضاد أكسدة يحمي الخلايا من أضرار الأيض والتلوث ودخان السجائر والأشعة فوق البنفسجية.

7. القرع العسلي

يعطي الكوب من القرع المهروس المطبوخ 564 ملغ، وهو غني بفيتامينَي "أ" و"ه".

8. الزبادي

يوفر الكوب من الزبادي العادي قليل الدسم 573 ملغ، مع 12 غراماً من البروتين، إضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.

9. الزبيب

يعطي نصف كوب 600 ملغ، ويحتوي أيضاً على الألياف والحديد.

10. حليب جوز الهند

يوفر الكوب 497 ملغ، لكنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة التي قد تضر بصحة القلب.

11. الرمان

يعطي الكوب من حبوبه 410 ملغ، ويسهم كذلك في حاجتك اليومية من فيتامين "ج".

12. السلمون

توفر حصة من 85 غراماً مطبوخة 429 ملغ، مع 72% من القيمة اليومية للسيلينيوم، إضافة إلى أوميغا 3 الضرورية لصحة الدماغ والمناعة والعين والهرمونات والقلب. ولأن الجسم لا ينتجها، فلا بد من الحصول عليها من الغذاء.

13. عصير البرتقال

يعطي الكوب 457 ملغ ويتجاوز القيمة اليومية لفيتامين «ج»، لكنه يفتقر إلى ألياف الثمرة الكاملة.

14. الحليب

يوفر كوب الحليب قليل الدسم (1%) 391 ملغ، وهو غني بالكالسيوم والفوسفور، ويحتوي على اليود والسيلينيوم اللازمين لوظائف الغدة الدرقية.

15. السبانخ

يعطي الكوب المطبوخ 839 ملغ، مع 4.3 غرام من الألياف، إضافة إلى الكالسيوم والفولات وفيتامينَي "أ" و"ه".

بذلك، لا يقتصر الحصول على البوتاسيوم على الموز وحده، فهناك خيارات غذائية متعددة قد توفر كميات أكبر وتمنحك تنوعًا صحيًا في وجباتك اليومية.