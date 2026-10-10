الأرصاد الجوية: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي واتساع نطاق الأمطار

خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، مما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في جنوب المملكة وشرقها.

وتبقى المملكة، السبت، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً.

وتزداد احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وشرقها، خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر، فيما تنشط الرياح أحياناً، مثيرة الغبار في مناطق البادية.

وتستمر فرص هطول الزخات الرعدية خلال ساعات الليل في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي الأحد، إذ يُتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تصحبها الرعود أحياناً.

ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع أن يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتزداد فرص هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، مما يزيد خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في تلك المناطق.

كما توقع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، مع هبات قوية أحياناً قد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وخلال ساعات الليل، تتركز فرص هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتشير التوقعات الحالية إلى تراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية، في ضوء الظروف الجوية المتوقعة، ضرورة الانتباه إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وشرقها، خاصة يومي السبت والأحد، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الطرق التي قد تشهد جرياناً للسيول.

كما دعت إلى توخي الحذر أثناء العواصف الرعدية، وتجنب الوجود في الأماكن المكشوفة والمرتفعة خلال حدوث البرق والرعد، والانتباه إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً، خاصة مع بداية الهطول، والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، والضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

وأكدت الإدارة أن حالات عدم الاستقرار الجوي خلال فصل الخريف قد تتسم بالتفاوت المكاني والزماني في شدة الهطولات المطرية، إذ قد تشهد مناطق محدودة أمطاراً غزيرة خلال فترة قصيرة، في حين تكون الهطولات خفيفة أو قد لا تهطل الأمطار في مناطق أخرى.

وشددت على أن غزارة الهطولات خلال فترة زمنية قصيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول المحلية، حتى وإن كانت الحالة الجوية محدودة التأثير جغرافياً.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعة وتحليل أحدث مخرجات النماذج العددية وصور الأقمار الصناعية وبيانات الرصد الجوي على مدار الساعة، لافتة إلى أن التوقعات المتعلقة بحالات عدم الاستقرار الجوي قابلة للتحديث وفقاً للتطورات الجوية.

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة، حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.