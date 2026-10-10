ترمب: الإعدام وسيلة لائقة لإنهاء حياة نضال حسن

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على البث المباشر لعملية إعدام الضابط نضال حسن المدان بقتل 13 من زملائه في قاعدة عسكرية بولاية تكساس عام 2009.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان يرغب في بث عملية الإعدام مباشرة، وما إذا كان يخشى أن تؤدي خطوة كهذه من جانب الحكومة الأمريكية إلى ظهور مقاطع فيديو دعائية للمتطرفين: "سأتخذ قرارا بشأن ذلك".

ووصف الرئيس الأمريكي، حسن بأنه "مختلّ تماما"، وأضاف أنه سيواجه حكم الإعدام رميا بالرصاص.

وأكد ترامب أنه لا يكترث للطريقة التي سينتهي بها الأمر إلى إعدام حسن، ما دام الحكم سينفذ، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام في رأيه، "وسيلة لائقة لإنهاء الأمر".

واستمع ترامب إلى سؤال عما إذا كان يعتزم مشاهدة تنفيذ الحكم بنفسه، لكنه لم يجب عنه.

وردا على سؤال عما إذا كان قد وافق شخصيا على بث الإعدام مباشرة، قال ترامب إنه وافق حتى اللحظة، لكن صياغة السؤال لم تكن واضحة تماما، ما جعل من غير المحسوم ما إذا كان يقصد الموافقة على البث المباشر أم على إعدام المدان.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن في وقت سابق أن إعدام حسن، سيُبث على الهواء مباشرة.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن تنفيذ الحكم مقرر في 3 ديسمبر القادم، بقاعدة فورت هود في ولاية تكساس، وستكون هذه أول عملية إعدام لجندي أمريكي منذ 65 عاما، وأول إعدام رميا بالرصاص في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن البث المباشر لإعدام حسن رميا بالرصاص، يعادل الإعدام العلني، ويشكل انتهاكا للحظر المطلق للتعذيب.