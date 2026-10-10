عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية بالتزامن مع فوز نافي بيلاي بنوبل السلام

خبرني - فازت القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لدورها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وقالت لجنة نوبل النرويجية إن جهود بيلاي مهّدت الطريق لإرساء "نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً".

وشاركت بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، خلال مسيرتها المهنية الممتدة لعقود، في أعمال قضائية وتحقيقات بارزة تناولت اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما في رواندا وميانمار وغزة.

وفي بدايات مسيرتها، تولّت الدفاع عن ناشطين مناهضين لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لتصبح الجمعة خامس شخصية من بلادها تفوز بجائزة نوبل للسلام، بعد شخصيات بارزة من بينها نيلسون مانديلا ورئيس الأساقفة ديزموند توتو.

وشغلت بيلاي منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وبين عامي 2021 و2025، ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فريدنس، إن بيلاي أدّت "دوراً حاسماً في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية قضائياً".

وأضاف أن التزامها بالمبادئ القانونية العالمية و"بوصلتها الأخلاقية الراسخة" ظلا سمتين ثابتتين طوال مسيرتها المهنية.

وتابع: "في وقت يواجه فيه العالم تحديات وجودية، من بينها حروب ونزاعات بأعداد لم يشهدها منذ زمن طويل، لم يعد القانون الدولي مجرد عامل مكمل للسلام والأمن، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها"

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فريدنس، إن اللجنة لم تتمكن من إبلاغ بيلاي مسبقاً بفوزها بالجائزة، مضيفاً: "لذلك، فإن رسالتي إليها هي: إذا رأيتِ اتصالاً من رقم نرويجي، فيُرجى الرد عليه".

وبعد وقت قصير، علّقت بيلاي على خبر فوزها قائلة: "لا بد أنها مزحة"، وشكرت الحاضرين الذين تجمعوا للتصفيق لها.

ومازحت الحاضرين قائلة: "إذا صفقتم أكثر قليلاً، فقد أتقاسم هذه الجائزة مع ترامب".

جاء إعلان فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام قبل ساعات من كشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات، التي تشمل حظر تعاملات الجهات الأمريكية مع المحكمة، تهدف إلى "الدفاع عن السيادة الأمريكية"، متهماً المحكمة بالسعي إلى محاكمة مواطنين أمريكيين.

وحذّر روبيو قائلاً: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو ننهي نحن وجود المحكمة".

من جانبها، نددت المحكمة بالعقوبات الأمريكية، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي.

وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل عقوبات على 17 من قضاة المحكمة ومسؤوليها، لكن الإجراءات الجديدة تستهدف المحكمة نفسها بوصفها مؤسسة، وتهدف إلى شل قدرتها على مواصلة عملياتها مالياً.

وتتضمن العقوبات استثناءات تخفف من تأثيرها الفوري، وتمنح عملياً الدول الأعضاء في المحكمة مهلة ستة أشهر لإحراز تقدم في معالجة المخاوف الأمريكية.

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في غزة، بالقرار الأمريكي، واصفاً المحكمة بأنها "هيئة سياسية".

ولم يشر روبيو في بيانه إلى فوز بيلاي بالجائزة، لكنه أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية أفراد الأجهزة الأمنية والمسؤولين المنتخبين من الملاحقة القضائية أمام محكمة لم تنضم إليها الولايات المتحدة.

وقد تمثل هذه المواجهة أخطر أزمة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد منذ 24 عاماً، إذ باتت العقوبات الأمريكية تستهدف المحكمة نفسها، بعدما كانت تقتصر على قضاة ومدعين عامين فيها.

ويقول أستاذ القانون في جامعة نيويورك، رايان غودمان، إن العقوبات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عجز المحكمة عن النظر في القضايا، ما قد يضطرها إلى الإفراج عن محتجزين ينتظرون محاكمتهم أو صدور أحكام بحقهم.

وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بالجائزة العام الماضي، قد أهدت ميداليتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، قائلة إن ذلك جاء "تقديراً لالتزامه الاستثنائي بحريتنا".

من هي نافي بيلاي؟

نشأت نافانيثيم بيلاي، المعروفة باسم "نافي"، في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري. وهي ابنة سائق حافلة، وترعرعت في حي فقير تقطنه جالية من أصول هندية بمدينة ديربان.

وفي عام 1967، أصبحت أول امرأة تؤسس مكتباً للمحاماة في إقليم ناتال، ثم أصبحت لاحقاً أول امرأة غير بيضاء تُعيّن قاضية في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا.

وشغلت بيلاي منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، التي أُنشئت بدعم من الأمم المتحدة للنظر في الجرائم المرتكبة خلال الإبادة الجماعية عام 1994، التي قُتل فيها نحو 800 ألف شخص. كما تولّت رئاسة المحكمة لأربع سنوات.

وبين عامي 2021 و2025، ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لجنة لتقصي الحقائق أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.

وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت أفعال إبادة جماعية في غزة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "حرّضا على ارتكاب إبادة جماعية" من خلال خطاباتهما وتصريحاتهما.

ولم تكن اللجنة، المؤلفة من ثلاثة خبراء، تتحدث رسمياً باسم الأمم المتحدة، كما لم تكن تتمتع بأي سلطة قضائية. ورفضت إسرائيل نتائج تحقيقاتها، واتهمت أعضاءها الثلاثة بأنهم "وكلاء لحماس".

وكانت اللجنة قد خلصت في تقرير سابق إلى أن حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي قُتل فيه نحو 1200 شخص واحتُجز خلاله 251 آخرون رهائن. واتهم التقرير نفسه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وتعليقاً على فوز بيلاي بالجائزة، الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن منحها الجائزة يمثل "توظيفاً مشوهاً للجائزة لإضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز ضد إسرائيل".

وأضافت الوزارة في بيان: "إن دورها في التشويه المستمر لصورة إسرائيل بدوافع سياسية، والترويج لأكذوبة الإبادة الجماعية، يكشف الكثير".

وقال فريدنس إن لجنة نوبل لا تتخذ موقفاً بشأن ما إذا كان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتشارك بيلاي حالياً بصفتها قاضية في نظر دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا.

وتنفي ميانمار أنها سعت عمداً إلى القضاء على الأقلية المسلمة، إذ قال ممثل للحكومة أمام المحكمة في يناير/كانون الثاني إن الاتهام "لا يستند إلى أدلة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن تكريم بيلاي يمثل "تأكيداً جديداً على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة والمساءلة تشكل أسساً جوهرية لكل شيء، من السلام والأمن إلى الازدهار".

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن بيلاي كانت "محامية رائدة في الدفاع عن الناشطين المناهضين للفصل العنصري"، وعملت على "صون الكرامة الإنسانية وبث الأمل في جنوب أفريقيا وبين شعوب العالم".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إنها كانت برفقة بيلاي عندما علمت بفوزها بالجائزة، ووصفت اختيارها بأنه "اختيار مُلهِم".

وأضافت: "في وقت يتعرض فيه القانون الدولي والعدالة للهجوم، وتحاول فيه دول كثيرة إفراغهما من مضمونهما، لا يمكن أن يأتي فوزها بجائزة نوبل للسلام في توقيت أنسب