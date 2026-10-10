من تروث سوشيال إلى البيت الأبيض.. ترمب يعيّن كاتي زكريا متحدثة رسمية

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة تعيين كاتي زكريا -مستشارة الاتصالات لمنصته تروث سوشيال– متحدثة باسم البيت الأبيض، خلفا لكارولين ليفيت التي استقالت من المنصب في أغسطس/آب الماضي.

وقال ترمب إن زكريا لديها "سجل لا تشوبه شائبة في تقديم الدعم"، وإنها "لطالما كانت داعمة مخلصة ورائعة".

وكتب على منصته تروث سوشيال: "أنا واثق من أن كاتي ستحقق نتائج قوية لبلدنا بصفتها المتحدثة القادمة باسم البيت الأبيض، فهي تحظى باحترام وسائل الإعلام والشعب الأمريكي وإدارتي، وستعمل معهم على نحو رائع".

ويأتي اختيار زكريا قُبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل، لتتولى دورا محوريا في تواصل البيت الأبيض مع الجمهور، قبل اقتراع تُعرض فيه أجندة ترمب وسيطرة حزبه على الكونغرس أمام الناخبين.

وكانت كارولين ليفيت قد غادرت منصبها للتفرغ لعائلتها، فيما أعلن ترمب أنها ستواصل العمل مستشارة من خارج الإدارة. وأعلنت شبكة "فوكس نيوز" لاحقا انضمام ليفيت إليها لتقديم تعليقات وتحليلات سياسية عبر برامجها، بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من تروث سوشيال إلى البيت الأبيض

وبحسب صفحتها على منصة "لينكدإن"، فإن زكريا تعمل مستشارة إعلامية كبيرة في تروث سوشيال ومجموعة "ترمب ميديا آند تكنولوجي" منذ يونيو/حزيران الماضي.

وشغلت لفترة وجيزة منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي قبل مغادرتها في مارس/آذار الماضي.

وسبق أن عملت مستشارة قانونية لمنظمة "فيكس كاليفورنيا" (أصلحوا كاليفورنيا)، وهي جماعة محافظة تهدف إلى التصدي لما وصفته بـ"سيطرة اليسار الخانقة" على السياسة في الولاية.

وتعمل زكريا محامية أيضا، وتظهر بصورة متكررة على قنوات إعلامية محافظة، منها فوكس نيوز ونيوزماكس.