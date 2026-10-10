السعودية : ضبط مخدرات في شاحنة قادمة من الأردن

خبرني - قالت السلطات السعودية ان العاملين في مركز جمرك الحديثة الذي يربط السعودية بالأردن ، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 51,163 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»، ضُبطت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه عند قدوم إحدى الشاحنات إلى السعودية عبر منفذ الحديثة، وخضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة.