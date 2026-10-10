*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية : ضبط مخدرات في شاحنة قادمة من الأردن

  • 10 أكتوبر 2026
  • 02:49
السعودية ضبط مخدرات في شاحنة قادمة من الأردن

خبرني  -  قالت السلطات السعودية ان العاملين في مركز جمرك الحديثة الذي يربط السعودية بالأردن ، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 51,163 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»، ضُبطت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه عند قدوم إحدى الشاحنات إلى السعودية عبر منفذ الحديثة، وخضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة.

 

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عطوة عشائرية في جريمة الكرك.. ووالد القاتل: لا مانع من إعدامه
عطوة عشائرية في جريمة الكرك.. ووالد القاتل: لا مانع من إعدامه
  • 2026-10-10 00:47
الأردن.. كلمات عبر واتساب كلّفت تاجراً 310 دنانير.. إليكم التفاصيل
الأردن.. كلمات عبر واتساب كلّفت تاجراً 310 دنانير.. إليكم التفاصيل
  • 2026-10-09 16:11
أردني يروي مأساة بتر يده ورجله بحادث على طريق المطار.. وما فعله المتجمهرون صادم
أردني يروي مأساة بتر يده ورجله بحادث على طريق المطار.. وما فعله المتجمهرون صادم
  • 2026-10-09 11:03
بقبضة الأمن.. شبكة أجنبية تروّج للكريستال في إربد
بقبضة الأمن.. شبكة أجنبية تروّج للكريستال في إربد
  • 2026-10-08 18:02
الأمن يضرب تجّار المخدرات.. 31 موقوفاً - أسماء مناطق
الأمن يضرب تجّار المخدرات.. 31 موقوفاً - أسماء مناطق
  • 2026-10-08 17:58
الأردن.. تفتيش الهواتف دون إذن يقود إلى براءة متهمين بقضية ذم هيئة رسمية
الأردن.. تفتيش الهواتف دون إذن يقود إلى براءة متهمين بقضية ذم هيئة رسمية
  • 2026-10-08 17:34