القطامين : الانتهاء من دراسة لإنشاء مطار شحن في المفرق

خبرني - كشف وزير النقل نضال القطامين عن الانتهاء من دراسة حول إنشاء مطار للشحن في محافظة المفرق.

وبين، عبر برنامج "60 دقيقة"، أن المشروع سيُقدم خلال المؤتمر الأردني الأوروبي الاستثماري قريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر مهمًا لقطاع النقل اللوجستي في الأردن.

وفي سياق آخر، أشار القطامين إلى أن قطاع النقل عبر التطبيقات كان يعاني من فوضى، وكان عدد المركبات غير المرخصة أكثر من المرخصة، لكن بعد صدور نظام خاص لتنظيم القطاع، بات الأمر أكثر تنظيمًا، وأصبح لدينا 7 شركات مرخصة و20 ألف كابتن مرخص.

وأشار إلى وجود مساعٍ لإدخال كباتن التطبيقات في الضمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة على التطبيقات المرخصة، كما تم التوافق بين سيارات التكسي الأصفر والتطبيقات.