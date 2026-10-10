بعد منع الشيبس في المدارس .. جمعية التغذية العلاجية تطلب اضافة أغذية اخرى للقرار

خبرني - أكّدت مؤسسة جمعية اختصاصيي التغذية العلاجية، أمل حداد، الجمعة، أن قرار وزارة الصحة منع بيع رقائق البطاطس "الشيبس" في المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة يُعد خطوة مهمة للحد من السمنة بين الأطفال.

ودعت حداد، إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل مزيداً من الأغذية فائقة المعالجة والمنتجات الغنية بالسكريات والملح، وتعزيز التوعية الغذائية داخل المدارس والأسر، بحسب المملكة.

وقالت، إنّ اختصاصيي التغذية العلاجية ومكافحة السمنة يرحبون بالقرار، مشيرة إلى أن إحصاءات حديثة، وفق ما ذكرت، تُظهر ارتفاع معدلات السمنة بين الفئات العمرية من 13 إلى 17 عاماً إلى نحو 33% أو أكثر.

وأضافت أن "الشيبس" يحظى بإقبال واسع بين الأطفال، وقد يدفع مذاقها وطبيعتها إلى تكرار تناولها، موضحة أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، ولا توفر قيمة غذائية تُذكر مقارنة بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

وأشارت إلى احتوائها على الدهون والكربوهيدرات المكررة، فضلاً عن الملونات والمضافات الغذائية المستخدمة في بعض المنتجات، مبينه أن الإفراط في تناول هذه المنتجات قد يسهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، ولا سيما عندما تحل محل الوجبات والأطعمة المغذية، مثل الفواكه والخضروات.

وحذرت من أن الاعتماد المتكرر على الأغذية منخفضة القيمة الغذائية قد يؤثر في جودة النظام الغذائي للأطفال، ويزيد مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها، ومنها السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين.