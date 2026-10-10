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  • عطوة عشائرية في جريمة الكرك.. ووالد القاتل: لا مانع من إعدامه

عطوة عشائرية في جريمة الكرك.. ووالد القاتل: لا مانع من إعدامه

  • 10 أكتوبر 2026
  • 00:47
عطوة عشائرية في جريمة الكرك ووالد القاتل لا مانع من إعدامه
المرحوم الشاب عبدالله فهد المواجدة

خبرني  - شهدت بلدة العراق في محافظة الكرك، مساء الخميس، عطوة عشائرية على خلفية جريمة قتل الشاب عبدالله فهد المواجدة، وسط توافقات بشأن الجلوة العشائرية، فيما أعلن ذوو القاتل استنكارهم للجريمة، مؤكدين استعدادهم للالتزام بالشروط التي يطلبها ذوو المغدور.

وتوجهت جاهة عشائرية إلى ديوان آل خليل المواجدة في بلدة العراق، حيث طلب المتحدث باسمها الشيخ أبو سيف الشقور منح عطوة اعتراف، قبل أن يتحدث باسم عائلة المغدور العقيد المتقاعد عبدالحميد المواجدة، مؤكداً ضرورة احترام أنظمة الدولة وتعليماتها، إلى جانب القيم والأعراف العشائرية.

وبحسب ما جرى خلال العطوة، جرى الاتفاق على حصر الجلوة بوالد القاتل وشقيقه، مع استثناء النساء والأطفال منها، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل محافظة الكرك.

من جانبهم، أصدر آل جبرائيل المواجدة بياناً استنكروا فيه جريمة قتل عبدالله فهد المواجدة، مؤكدين أن والد القاتل وأبناء عمومته اتخذوا قراراً بالإجماع بأنه "لا مانع من إعدام القاتل"، مشيرين إلى أن والد القاتل وقّع وثيقة بهذا الخصوص جرى تسليمها إلى رئيس الجاهة.

وأكد البيان أن ذوي القاتل أبلغوا الجاهة، قبل توجهها إلى ديوان آل خليل المواجدة، استعدادهم للالتزام بالشروط التي يطلبها ذوو المغدور، فيما أشادوا بما وصفوه بحسن الاستقبال والكرم، وقرار حصر الجلوة واستثناء النساء والأطفال منها.

كما توجه الطرفان بالشكر إلى عشيرة الحباشنة عامة والرهايفة خاصة على استقبال المشمولين بالجلوة، وإلى أعضاء الجاهة والشخصيات التي ساهمت في الوصول إلى التفاهمات العشائرية.

عطوة عشائرية في جريمة الكرك.. ووالد القاتل: لا مانع من إعدامه

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