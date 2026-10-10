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على حساب الأردني خضر.. الشطي بطلا لتحدي الثلاثين

  • 10 أكتوبر 2026
  • 00:42
على حساب الأردني خضر الشطي بطلا لتحدي الثلاثين

خبرني - خسر الأردني أحمد خضر نهائي الموسم الثالث من برنامج مسابقات كرة القدم "تحدي الثلاثين" (نسخة الجمهور في موسمها الثالث)، والذي انتهى بفوز الكويتي عبد الرحمن الشطي.

وانتهت الحلقة النهائية من البرنامج الذي يقدمه الاعلامي واللاعب الكويتي المعتزل مساعد الفوزان بفوز الشطي بنتيجة 38-25.

يذكر أن خضر ثالث متسابق أردني على التوالي يبلغ نهائي "تحدي الثلاثين - كأس الجمهور"، بعد يوسف فتحي الذي خسر نهائي الموسم الأول، وعبدالله الخطيب "هوتر" الذي توج بلقب الموسم الثاني، في تأكيد جديد على الحضور القوي للمتسابقين الأردنيين في البرنامج.

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