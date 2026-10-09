الأردن.. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي واتساع نطاق الأمطار الأحد

خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، مما يرفع من احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

السبت: زخات رعدية وتحذيرات من السيول في الجنوب والشرق

تبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً.

وتزداد احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر، فيما تنشط الرياح أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتستمر فرص هطول الزخات الرعدية خلال ساعات الليل في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

الأحد: اتساع نطاق عدم الاستقرار الجوي وزيادة فرص الهطولات الرعدية

تشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد، حيث يُتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد يصحبها الرعد أحياناً.

ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع أن يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد فرص الهطولات الغزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، مما يزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في تلك المناطق.

كما يُتوقع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، مع هبات قوية أحياناً، قد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

الاثنين: استمرار فرص الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة

يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين، مع توقع هطول زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وخلال ساعات الليل، تتركز فرص الهطولات المطرية في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة.

