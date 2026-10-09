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تولين البكري تتهم سائق أجرة بالاعتداء عليها في دمشق

  • 09 أكتوبر 2026
  • 23:35
تولين البكري تتهم سائق أجرة بالاعتداء عليها في دمشق

خبرني - أثارت الفنانة السورية تولين البكري جدلًا واسعًا بعد اتهامها سائق سيارة أجرة بالاعتداء عليها في دمشق، في واقعة وثّقتها بمقطع فيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة تولين البكري، ظهرت فيه وهي تتهم سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها الذين عبّر عدد منهم عن تضامنهم معها.

وحرصت الفنانة السورية على توثيق الواقعة بهاتفها المحمول، إذ أظهرت في التسجيل السائق ولوحة السيارة، بينما كانت تردد اتهاماتها له بالاعتداء عليها، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي المقابل، ظهر السائق هادئًا خلال التصوير، منشغلًا بإجراء اتصال هاتفي، قبل أن يعود إلى مقعد القيادة، بينما واصلت البكري تأكيد تعرضها للضرب. وشهد المكان تجمع عدد من المارة حول السيارة لمتابعة ما يحدث.

وبحسب ما نُقل عن السائق، فإن الخلاف بدأ على خلفية عدم التزام الفنانة بمسار الرحلة المحدد عبر تطبيق النقل الذكي، قبل أن تتصاعد حدة النقاش بسبب إشعالها سيجارة داخل السيارة، وهو ما قال إنه دفعه إلى مطالبتها بإطفائها التزامًا بتعليمات الشركة.

وأضافت الرواية أن عدم الاستجابة للطلب أدى إلى توقف السيارة، ثم تطور الموقف إلى مشادة كلامية، انتهت باتهام البكري للسائق بالاعتداء عليها.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن السائق تقدم بشكوى رسمية لدى الشرطة، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية.

كما انتشرت عبر منصات التواصل أنباء غير مؤكدة عن توقيف تولين البكري للاستماع إلى أقوالها، إلا أنه لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن هذه الأنباء. 

 

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