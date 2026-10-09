الأردن ضمن أعلى 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البريدية الرقمية

خبرني - حقق الأردن ممثلا "بالبريد الأردني" إنجازاً نوعياً جديداً، بحلوله ضمن أعلى 10 دول عالمياً من بين 192 دولة في مؤشر التنمية البريدية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية الرقمية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني الجمعة، ووفق التقرير الإحصائي السنوي لاتحاد البريد العالمي لعام 2026، سجل البريد الأردني 10 أبعاد رقمية نشطة من أصل 10، و 100 في اتساع التغطية الرقمية، و69.1 في عمق التطور الرقمي، و84.5 من 100 في النتيجة المركبة، بما يعكس شمولية حضوره الرقمي ضمن الأبعاد التي يقيسها المؤشر.

ويعكس هذا الإنجاز ما يشهده الأردن من تطور كبير ومتسارع في مجالات التحول الرقمي، وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية عالميا.

وجاء حصول البريد الأردني على هذه المرتبة المتقدمة والمرموقة عالمياً ضمن سلسلة من النجاحات الدولية والإقليمية التي حققها الأردن في قطاع البريد وخاصة في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية واللوجستية والتجارة الإلكترونية، مستنداً إلى خطط وبرامج ورؤية تحديثية وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية وتنفيذية واضحة، أسهمت في تعزيز مكانة البريد الأردني كمؤسسة وطنية رائدة ومتميزة تعتمد أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال الخدمات البريدية والمالية والتحول الرقمي.

يشار إلى أن مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي يقيم مستوى التطور الرقمي لدى المشغّلين البريديين من خلال مجموعة من المعايير، تشمل عدد الأبعاد الرقمية النشطة، واتساع التغطية الرقمية، وعمق التطور الرقمي، والنتيجة المركبة للتقييم.