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فريق السلامي يخسر برباعية في الدوري السعودي

  • 09 أكتوبر 2026
  • 21:41
فريق السلامي يخسر برباعية في الدوري السعودي

خبرني - تلقى فريق الفتح، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، خسارة ثقيلة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأول بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 31 عن طريق البرتغالي ترينكاو، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، وسط محاولات من الفتح للعودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه الهجومي، حيث عاد ترينكاو ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يعزز الإنجليزي إيفان توني النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 60، مستفيداً من تمريرة مميزة من إدوارد سبيرتسيان.

وقبل نهاية المباراة، اختتم زياد الجهني رباعية الأهلي، ليمنح فريقه فوزاً مستحقاً وثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير، بجدول الترتيب.

وأعرب جمال السلامي، مدرب الفتح والمدير الفني السابق للمنتخب الأردني، عن حزنه الشديد عقب الخسارة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه ارتكب أخطاء كان بالإمكان تفاديها، وأن استقبال أربعة أهداف أمر غير مقبول بالنسبة إليه.

وأشار السلامي إلى أن فريقه أتيحت له فرصة في الشوط الأول لتعديل النتيجة، لكنه لم ينجح في استغلالها، معترفاً بأن أداء الفتح لم يكن جيداً على مستوى جميع الخطوط، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً كبيراً لتصحيح المسار واستعادة التوازن في منافسات الدوري السعودي.

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