الحسين إربد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك العربي

خبرني - استعاد فريق الحسين إربد نغمة الانتصارات في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقّق فوزًا عريضًا على نظيره العربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف الحسين كلٌّ من مسعود جمعة، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 28 و45، وعارف الحاج في الدقيقة 52، وبرايان رياسكوس في الدقيقة 72، فيما سجّل محمد الرازم هدف العربي الوحيد في الدقيقة 43.

وجاء هذا الفوز ليمنح الحسين إربد انتصاره الأول في البطولة، بعد خسارته أمام الجزيرة بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادله سلبيًا مع البقعة في الجولة الثانية، وتعادله مع شباب الأردن بنتيجة 3-3 في الجولة الثالثة.

ورفع الحسين رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط، ليتقدّم مؤقتًا إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، فيما تجمّد رصيد العربي عند نقطة واحدة، ليبقى في المركز العاشر والأخير.