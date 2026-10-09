الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض أسعار النفط

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع المخاوف بشأن التضخم، وتعرض سندات الخزانة الأميركية لضغوط؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وذلك في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 4186.04 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين الأربعاء؛ متأثرا بارتفاع الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.3 % إلى 4211.20 دولارا للأوقية.

وهبطت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط إلى حد ما بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من عقدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3 % إلى 61.10 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 3.6 % إلى 1692.85 دولارا، وزاد البلاديوم 2.5 % إلى 1151.08 دولارا. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

