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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

  • 09 أكتوبر 2026
  • 18:30
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

خبرني - فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ،الجمعة، بعد ساعات من فوز إحدى قاضياتها السابقات بجائزة نوبل للسلام، مما وضع واشنطن على مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان قبل الإعلان الرسمي "لن يسمح الرئيس ترامب أبدًا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأميركيين"

وأضاف روبيو أن لهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أن الهدف من العقوبات حظر المعاملات مع المحكمة، وقطع مواردها ومنعها من العمل.

واتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقفا عدائية مستمرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وسبق لها أن فرضت عقوبات على المدعين العامين والقضاة التابعين لها، لكن هذه المرة الأولى التي قد تطال فيها العقوبات الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة.

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