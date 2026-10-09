تخريج دورة الصاعقة في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين لتدريب القوات الخاصة

خبرني - احتفلت مدرسة الأمير هاشم بن الحسين لتدريب القوات الخاصة، أمس الخميس، بتخريج دورة الصاعقة، بحضور آمر مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واشتملت الدورة، على برامج تدريبية مكثفة هدفت إلى رفع مستوى الكفاءة البدنية والمهارات القتالية للمشاركين، بما يسهم في تطوير قدراتهم ورفع مستوى جاهزيتهم.

وألقى آمر المدرسة كلمةً أكد فيها أهمية الدورات التدريبية المتخصصة في صقل المهارات العسكرية، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية، وترسيخ قيم الانضباط والاحترافية، بما ينسجم مع متطلبات التدريب العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وفي نهاية الاحتفال، وُزّعت الشهادات على الخريجين، تقديراً لاجتيازهم متطلبات الدورة بنجاح.

