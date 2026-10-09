الكاف يدرس العودة إلى تنظيم كأس أمم أفريقيا كل سنتين

خبرني - يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إمكانية التراجع عن قرار تنظيم كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات، والعودة إلى النظام السابق الذي تُقام بموجبه البطولة كل سنتين، وفق ما تداولته تقارير إعلامية.

وكان رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، قد أشار إلى إمكانية مراجعة نظام تنظيم المنافسة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات داخل الهيئة القارية بشأن مستقبل البطولة.

ويأتي هذا التطور في ظل الجدل القائم حول روزنامة المنافسات الدولية، وتزايد الضغوط المرتبطة بتنسيق مواعيد البطولات القارية مع أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب المخطط المعلن سابقًا، من المقرر إقامة كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، على أن تُنظم نسخة 2028 قبل الانتقال إلى نظام إقامة البطولة كل أربع سنوات ابتداءً من 2032.

ولم يُعلن حتى الآن عن قرار رسمي نهائي بشأن تغيير دورية البطولة، ما يجعل العودة إلى نظام السنتين مقترحًا قيد التداول وليس قرارًا معتمدًا.