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زامير يلمح لتأجيل انتخابات إسرائيل.. مع احتمال ضرب إيران

  • 09 أكتوبر 2026
  • 17:36
زامير يلمح لتأجيل انتخابات إسرائيل مع احتمال ضرب إيران

خبرني - بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات النيابية في إسرائيل، تجري تحضيرات لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران.

فقد أفاد مسؤول أميركي رفيع للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تلقى إحاطة حول استعدادات عسكرية أميركية للعودة إلى القتال ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.

كما أضاف المصدر أن زامير حذّر من أن العودة إلى الحرب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وذلك بعد تقييم مفاده أن استئناف الهجمات الأميركية واسعة النطاق على إيران قد يدفعها إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

إلى ذلك، أشار مسؤولون أميركيون كبار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات الأميركية والإسرائيلية.

القرار النهائي خلال أيام
كما أوضحوا أن القرار النهائي بشأن توقيت أي هجوم أميركي على إيران سيُتخذ خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.

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