فليك يؤكد غياب رافينيا أمام خيتافي وغلطة سراي

خبرني - تقرر استبعاد النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، من المباراتين المقبلتين للفريق، حيث يتبع النادي نهجاً حذراً إزاء انتكاسة تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان رافينيا عانى من تورم في فخذه الأيمن أثناء مباراة البرازيل ضد أستراليا الودية، وغاب عن التدريبات عقب عودته إلى ملعب "كامب نو".

وصرح الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، يوم الجمعة، بأنه رغم عدم تشخيص إصابة محددة لدى رافينيا /29 عاماً/، فإنه سيغيب عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، السبت، وعن مباراة الفريق ضد مضيفه غلطة سراي التركي، يوم الثلاثاء المقبل، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد فليك في مؤتمر صحافي: إنها ليست إصابة، لكن ينبغي علينا توخي الحذر، فقد تعرض لثلاث إصابات في العام الماضي، لذا فإننا بحاجة للاعتناء به.

وربما يمنح غياب رافينيا عن تشكيلة برشلونة الفرصة لمواطنه غابرييل جيسوس للمشاركة أساسياً لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه للنادي الكتالوني قادماً من أرسنال الإنجليزي الشهر الماضي.