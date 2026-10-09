الأردن.. كلمات عبر واتساب كلّفت تاجراً 310 دنانير.. إليكم التفاصيل

خبرني - انتهت قضية جزائية أمام القضاء الأردني بإدانة تاجر بجرمي التهديد والتحقير عبر تطبيق "واتساب"، بعد خلافات سابقة مع شخص آخر، لتفرض المحكمة عليه غرامة مالية إجمالية بلغت 310 دنانير، فيما ردّت المطالبة بالحق الشخصي لعدم الإثبات.

وبحسب قرار المحكمة، تعود القضية إلى عندما تقدم المشتكي بشكوى اتهم فيها التاجر بإرسال رسائل عبر "واتساب" تضمنت تهديدات وعبارات مسيئة.

ومن بين العبارات الواردة في الرسائل "يا أبو مناخير نانسي عجرم"، فيما تضمنت رسالة صوتية عبارات تهديد، وفق ما ورد في ملف القضية.

واستمعت المحكمة إلى شهادة المشتكي، كما نظرت في لقطات شاشة للمراسلات المقدمة ضمن البينات، إلى جانب شهادات شهود وأدلة أخرى قدمها طرفا الدعوى.

وفي المقابل، ناقشت المحكمة شهادات الشهود، وخلصت إلى وجود تناقضات جوهرية بينها بشأن تفاصيل الواقعة وتاريخها والظروف المحيطة بها، ما دفعها إلى استبعاد تلك الشهادات من عداد البينة.

كما بحثت المحكمة في البينات الدفاعية والتقارير الفنية المقدمة في القضية، وبيّنت مدى إنتاجيتها في إثبات الوقائع محل المحاكمة.

وبعد بحث الأدلة وتطبيق النصوص القانونية، خلصت المحكمة إلى أن الرسائل الصوتية تضمنت تهديدًا، وأن العبارة الواردة في الرسالة النصية تشكل جرم التحقير، وقررت إدانة المشتكى عليه بالجرمين.

وقررت تغريمه 300 دينار عن جرم التهديد، و10 دنانير عن جرم التحقير، لتصبح الغرامة الإجمالية 310 دنانير، إضافة إلى الرسوم.

وفي الشق المتعلق بالمطالبة بالحق الشخصي، قررت المحكمة ردّها لعدم تقديم بينة قانونية ومنتجة تثبت الضرر المدعى به.