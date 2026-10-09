ميسي ورونالدو معاً في فريق واحد بالأرجنتين

خبرني - يعمل الأرجنتيني كارلوس تيفيز على تحقيق حلم طال انتظاره لعشاق كرة القدم، بجمع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد.

وكشف تيفيز (42 عاماً) أنه يخطط لإقامة مباراة اعتزاله في ملعب (لا بومبونيرا) معقل بوكا جونيورز يوم 20 ديسمبر المقبل، بعد حصوله على موافقة رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي، وفقاً لما نقله موقع (Infobae) عن صحيفة (ماركا) الإسبانية.

وقال تيفيز في تصريحات لمنصة (OLGA): أنا من سيذهب للبحث عن كريستيانو بنفسي، وسأحضر القصير أيضاً. في إشارة إلى ميسي.

وأضاف "الأباتشي" الذي خاض 47 مباراة مع ميسي في المنتخب و80 مباراة مع رونالدو في مانشستر يونايتد، أن قائمة المدعوين ستضم أسماء كبيرة مثل بوفون وفان دير سار وفرديناند وفيديتش وكيليني وبونوتشي وبيرلو وسكولز وريكيلمي.

وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتصحيح ما وصف بـ "المشهد الناقص" في تاريخ كرة القدم، حيث لم يسبق لأبرز نجمين في القرن الـ21 أن ارتديا قميصاً واحداً، قبل إسدال الستار على مسيرتهما الأسطورية.