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باعتراف فليك.. هل يخفي برشلونة إصابة رافينيا؟

  • 09 أكتوبر 2026
  • 14:52
باعتراف فليك هل يخفي برشلونة إصابة رافينيا

خبرني - كشف هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن نجمه البرازيلي رافينيا سيغيب عن مباراتي الفريق المقلبتين ضد خيتافي وغلطة سراي بسبب الإصابة.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وخيتافي عن إصابة رافينيا: "أظهرت الفحوصات الطبية وجود مشكلة ما، وهي ليست إصابة خطيرة، لكنها تستدعي التعامل معها بحذر".

وأضاف: "لقد عانى اللاعب الموسم الماضي من إصابات متكررة في المنطقة نفسها، أعتقد أنها كانت 3 إصابات، ولذلك علينا الاعتناء به وتجنب أي مخاطر".

وأكمل: "وبناءً على ذلك، لن يكون متاحًا لمباراة الغد، كما سيغيب عن المواجهة أمام غلطة سراي في إسطنبول.

وانتقد فليك ضغط المباريات في فترة التوقف الدولي قائلا: "اللعب للمنتخب الوطني هو، في اعتقادي، أكبر طموح لأي لاعب. وهذه هي عقلية رافينيا وروحه، فهو دائمًا يقدم كل ما لديه بنسبة 100%".

وتابع: "ولكن علينا أن نتساءل: هل من الضروري حقًا السفر إلى أستراليا لخوض مباريات، والاضطرار إلى قطع مسافة تصل إلى نحو ثلاثين ألف كيلومتر؟ هذا أمر لا يُصدق".

وأنهى مدرب برشلونة: "في النهاية، المنتخبات تحتاج أيضًا إلى اختيار منافسين لخوض المباريات الودية. لكن في أوروبا، لم يعد ذلك ممكنًا كما كان في السابق".

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