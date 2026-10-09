اتفاقية أردنية عراقية لتعزيز التعاون في التأمين وتطوير التدريب

خبرني - وقّع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية اتفاقية تعاون في مجالي التأمين وإعادة التأمين، تهدف إلى تطوير التعاون الفني، وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35 في البحر الميت، ووقّعها عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين رئيس مجلس إدارته ماجد سميرات، وعن جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية رئيس مجلس إدارتها أحمد جاسم سليمان.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من دور التأمين وإعادة التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات ودعم التنمية الاقتصادية، وحرص الطرفين على توسيع مجالات التعاون بما يخدم صناعة التأمين في الأردن والعراق.

وتولي الاتفاقية اهتماماً بتطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، والاستفادة من مراكز التدريب في البلدين، وتبادل المدربين المؤهلين والخطط التدريبية، وإعداد المحتوى وفق المعايير المهنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لتنفيذ البرامج.

كما تنص على منح المشاركين رسوماً تفضيلية في الدورات التي ينظمها أي من الطرفين، وفق ترتيبات يتفقان عليها، وبما يراعي موضوع الدورة ومدتها والجهات المشاركة في تنظيمها.

وفي مجال المعرفة والبحث، تشمل الاتفاقية تبادل الدراسات والبحوث والمعلومات الفنية والإحصائية المتعلقة بنشاط التأمين وإعادة التأمين، والتعاون في إجراء دراسات مشتركة، وتطوير شبكات المعلومات والربط بينها، وفتح مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية.

ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات بشأن التشريعات المنظمة للقطاع، والتخطيط الاستراتيجي، والوقاية والحد من الخسائر، فضلاً عن تشجيع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على تنمية عمليات القبول والإسناد بين السوقين.

ولمتابعة التنفيذ، تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادات من قطاع التأمين في البلدين، تتولى وضع البرامج التنفيذية، ومتابعة تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، وتقديم مقترحات لتعميق التعاون.