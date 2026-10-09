خلال دقائق.. طريقة بسيطة قد تساعد على تخفيف الإمساك

خبرني - قد يساعد المشي لمدة 20 دقيقة على تحفيز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، وفقا لدراسة حديثة رصدت تغيرات فورية في نشاط الأمعاء بعد ممارسة نشاط بدني خفيف.

ويعد الإمساك من المشكلات الشائعة التي قد تؤثر في جودة الحياة، وتشير أبحاث سابقة إلى أن قلة النشاط البدني ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة به، في حين يبدو أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية.

ولفهم كيفية تأثير النشاط البدني في الأمعاء، أجرى باحثون من جامعة فوجيتا الصحية في اليابان تجربة شملت 21 شخصا بالغا من الأصحاء. وركز الباحثون على أصوات الأمعاء، التي يمكن استخدامها كمؤشر غير جراحي على حركتها، كونها تنتج عن حركة السوائل والغازات داخل الجهاز الهضمي.

وقاس الباحثون أصوات أمعاء المشاركين بعد فترة من الراحة، ثم طلبوا منهم المشي على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة بسرعة مريحة، أي ما يعادل نحو 3000 خطوة. وبعد انتهاء المشي، أعيد قياس أصوات الأمعاء ومقارنتها بالقياسات السابقة.

وأظهرت النتائج ارتفاع ثلاثة مؤشرات مرتبطة بأصوات الأمعاء خلال فترة تراوحت بين دقيقة ودقيقتين بعد المشي، من بينها قوة الأصوات ومدتها وعدد مرات حدوثها.

ويرى الباحثون أن هذه التغيرات قد تعكس زيادة في حركة الأمعاء، وربما تكون مرتبطة بالحركة الدودية، وهي سلسلة من الانقباضات العضلية التي تدفع محتويات الجهاز الهضمي إلى الأمام.

ويقترح الباحثون تفسيرين محتملين لهذه النتيجة. الأول يتعلق بتغير نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي أثناء النشاط البدني وبعده، ولا سيما زيادة نشاط الجهاز العصبي نظير الودي، الذي يمكن أن يحفز حركة الأمعاء. أما التفسير الثاني فيتعلق بالحركات والاهتزازات التي تحدث في الجسم أثناء المشي، والتي قد تحفز الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه التفسيرات لا تزال فرضيات تحتاج إلى مزيد من الدراسة. كما أن التجربة شملت أشخاصا أصحاء لا يعانون من الإمساك، ولذلك لا يمكن الجزم بأن النتائج ستنطبق بالطريقة نفسها على المصابين به.

كذلك، لا تعد أصوات الأمعاء مؤشرا مثاليا لحركتها، إذ يمكن أن تشمل أصواتا لا تعكس بالضرورة النشاط الفعلي للأمعاء. وأشار الباحثون أيضا إلى أن انتقال المشاركين من وضع الاستلقاء إلى الوقوف ربما يكون قد ساهم في بعض التغيرات التي رصدت.

ورغم هذه القيود، تشير الدراسة إلى أن المشي الخفيف قد يكون له تأثير سريع في نشاط الأمعاء، وهو ما قد يساعد على تفسير ارتباط النشاط البدني المنتظم بتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن المشي يعزز حركة الأمعاء فورا من خلال تغييرات قابلة للقياس في خصائص أصوات الأمعاء، ما يبرز أهمية النشاط البدني في علاج الإمساك".

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Scientific Reports.

المصدر: ساينس ألرت