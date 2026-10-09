«أنا صاحبة القرار».. كورتني كارداشيان ترد على اتهامات زوجها ترافيس باركر

خبرني - حسمت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان الجدل المثار بشأن علاقتها بزوجها، عازف الطبول ترافيس باركر، بعد انتشار تكهنات تتهمه بالتسبب في ابتعادها عن أفراد عائلتها، والتأثير على علاقتها بأشقائها.

وأكدت كورتني كارداشيان أن تراجع تواصلها مع أسرتها جاء نتيجة قرار شخصي اتخذته بإرادتها، نافية أن يكون زوجها ترافيس باركر قد فرض عليها الابتعاد عن عائلتها أو تدخل في قراراتها المتعلقة بهم.وجاء رد النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 47 عامًا، خلال الحلقة الأولى من الموسم الثامن لبرنامج «ذا كارداشيانز» (The Kardashians)، التي عُرضت في 8 أكتوبر 2026، حيث تحدثت عن طبيعة علاقتها بأفراد أسرتها والخلافات التي أثرت على التواصل بينهم.

كورتني كارداشيان تكشف حقيقة اتهامات ترافيس باركر

بدأت تفاصيل الجدل عندما تحدثت كورتني كارداشيان مع صديقها المقرب سايمون هاك، الذي أخبرها بأن بعض أفراد عائلتها يعتقدون أن زوجها ترافيس باركر يقف وراء ابتعادها عنهم، وأنها أصبحت تسمح له بالتأثير على علاقتها بأشقائها.

وتفاعلت كورتني مع ما سمعته بروح الدعابة، قبل أن تؤكد أنها صاحبة القرار فيما يتعلق بعلاقتها بأسرتها، وأن ابتعادها خلال الفترة الماضية لم يكن نتيجة ضغوط من زوجها.

وشددت نجمة تلفزيون الواقع على أنها تتحمل مسؤولية خياراتها الشخصية، في محاولة لتوضيح حقيقة ما يتردد عن سيطرة ترافيس باركر على حياتها العائلية، خاصة مع استمرار التكهنات بشأن طبيعة علاقتها بأفراد أسرة كارداشيان.

تفاصيل خلافات كورتني كارداشيان مع أشقائها

تطرقت كورتني كارداشيان خلال الحلقة إلى طبيعة علاقتها بأشقائها، موضحة أنها تشعر أحيانًا بصعوبة التواصل معهم، وأن المبادرة بالاتصال والاهتمام لا تأتي دائمًا بالصورة التي تتوقعها.

وكشفت أنها تأثرت بشدة عندما أخبرتها شقيقتها كلوي كارداشيان بأنها شاهدت جزءًا من الحلقة التي تحدثت فيها عن مشاعرها تجاه العائلة، وأبدت إعجابها بصراحتها في التعبير عما تمر به.

واعتبرت كورتني أن موقف شقيقتها كلوي كان مهمًا بالنسبة إليها، خاصة أن رأي أفراد أسرتها المقربين يعني لها أكثر من التعليقات والانتقادات التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير تصريحاتها إلى أن الخلافات العائلية ترتبط باختلاف التوقعات وطريقة التواصل بين الأشقاء، بينما ترفض تحميل زوجها مسؤولية القرارات التي اتخذتها بشأن علاقتها بعائلتها.

كورتني كارداشيان تكشف نصيحة معالجها النفسي

تحدثت كورتني أيضًا عن تعاملها مع الانتقادات التي تتعرض لها بسبب تصريحاتها العائلية، مشيرة إلى أن نصيحة تلقتها من معالجها النفسي ساعدتها على تقليل اهتمامها بآراء الآخرين.

وأوضحت أن تلك النصيحة جعلتها أكثر قدرة على التعامل مع التعليقات السلبية وعدم السماح لها بالتأثير على مشاعرها أو قراراتها الشخصية.

وأكدت أن موقف شقيقتها كلوي يظل أكثر أهمية لديها من آراء الأشخاص الذين لا يعرفون التفاصيل الكاملة لعلاقاتها الأسرية، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب على الأشخاص المقربين منها.

تفاصيل زواج كورتني كارداشيان وترافيس باركر

تزوجت كورتني كارداشيان من الموسيقي الأمريكي ترافيس باركر عام 2022، بعد علاقة عاطفية حظيت باهتمام واسع من جمهور نجمة تلفزيون الواقع.

ورُزق الزوجان بابنهما روكي، بينما لدى كورتني ثلاثة أبناء من علاقتها السابقة بسكوت ديسيك، هم ماسون وبينيلوب وريين.

أما ترافيس باركر، فلديه طفلان من زواجه السابق من شانا موكلر، هما لاندون وألاباما، إلى جانب أتيانا دي لا هويا، ابنة موكلر التي نشأت ضمن العائلة.

وتحظى تفاصيل حياة كورتني كارداشيان وزوجها باهتمام متابعي برنامج «ذا كارداشيانز»، الذي يوثق جوانب من الحياة الشخصية والعائلية لأفراد الأسرة، بما في ذلك الخلافات وطبيعة العلاقات بينهم.

وجاءت تصريحات كورتني الأخيرة لتوضح موقفها من الاتهامات الموجهة إلى ترافيس باركر، وتؤكد أن قراراتها المتعلقة بالتواصل مع أفراد عائلتها تعود إليها شخصيًا، رغم استمرار الخلافات والتساؤلات بشأن علاقتها بأشقائها.