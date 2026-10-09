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بسبب تدهور الأوضاع.. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأشهر

  • 09 أكتوبر 2026
  • 13:31
بسبب تدهور الأوضاع تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأشهر

خبرني - أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان مقررا إجراؤها في 28 تشرين الثاني المقبل، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وبحسب الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 تشرين الأول الحالي، فإن التقييم خلص إلى عدم تحقق الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات في 28 تشرين الثاني 2026.

وأشارت الرسالة إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية.

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