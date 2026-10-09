خبرني - أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام للقانونية الجنوب إفريقية ناڤي بيلاي، تقديرا لما وصفته بجهودها الرامية إلى تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتشغل بيلاي منصبا قضائيا في محكمة العدل الدولية، وتتولى رئاسة القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية في ميانمار. كما عملت قاضية في المحكمة العليا في جنوب إفريقيا ورواندا، وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وترأست بيلاي، وفقا لبيان اللجنة، لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن أعربت بيلاي عن دعمها لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، كما خلصت، خلال ترؤسها لجنة التحقيق الأممية قبل نحو عام، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما أورده التقرير. وتقود بيلاي جهودا لتعديل اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتيح إدانة الجيش الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم.

وعلى خلاف جوائز نوبل الأخرى التي تُمنح في السويد، تُسلّم جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو، تنفيذا لوصية مؤسس الجوائز ألفريد نوبل.

وكانت الجائزة قد مُنحت العام الماضي لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الناشطة المعارضة التي تحظى بشعبية وتدافع عن الديمقراطية في بلادها.

وأثار اختيار ماتشادو انتقادات في البيت الأبيض، حيث جاء في بيان نُشر آنذاك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح، مضيفا أن لديه "قلبا إنسانيا"، وأنه لا يوجد شخص آخر قادر على تحقيق إنجازات مماثلة بقوة إرادته، قبل أن يتهم لجنة نوبل بتفضيل السياسة على السلام.

وكان ترامب قد اعتبر نفسه مرشحا للجائزة، ووصف نفسه سابقا بأنه "رئيس السلام". وزعم أنه أنهى ست أو سبع حروب خلال ولايته، من بينها الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتوترات بين الهند وباكستان، وكذلك بين تايلاند وكمبوديا.

وحتى عام 2024، مُنحت جائزة نوبل للسلام 105 مرات، وبلغ عدد الفائزين بها 142، بينهم 111 فردا و31 منظمة، وكان من بين الأفراد 92 رجلا و19 امرأة.

وحصل ثلاثة إسرائيليين على الجائزة حتى الآن، هم مناحيم بيغن وإسحاق رابين وشمعون بيريس.

وكان الأميركي رالف بانش أول من حصل على الجائزة عن جهوده المرتبطة بقضية الشرق الأوسط، إذ أدار مفاوضات اتفاقيات الهدنة في جزيرة رودس عام 1949، التي أنهت حرب عام 1948.

وفي جوائز نوبل الأخرى لعام 2026، أُعلن منح جائزة نوبل للآداب للكاتبة والشاعرة والمترجمة والباحثة الأدبية الكندية آن كارسون، بحسب إعلان الأكاديمية السويدية أمس الخميس.

كما فاز الفرنسي هنري ب. كاغان والياباني كينسو سوي بجائزة نوبل للكيمياء، تقديرا لعملهما في اكتشاف التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل.

ومُنحت جائزة نوبل للفيزياء للباحث البلجيكي الأميركي فرانسيس هالزن، تقديرا لإسهاماته في مرصد "آيس كيوب" لرصد النيوترينوات في القارة القطبية الجنوبية، واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات مصدر فيزيائي فلكي.

أما جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، ففاز بها العلماء كارل ديسيروث من الولايات المتحدة، وبيتر هيغمان وجورج ناغل من ألمانيا، لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي ينشطها الضوء وعلم البصريات الوراثي.