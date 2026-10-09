ارتفاع لافت بقيمة تملك الأجانب للعقارات في الأردن.. والعراقيون أولا

خبرني - ارتفعت القيمة التقديرية للعقارات التي تملكها مستثمرون غير أردنيين في المملكة بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 168.311 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 24.5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، رغم تراجع عدد معاملات التملك بنسبة 1%، وفق أحدث تقرير لدائرة الأراضي والمساحة.

وأظهر التقرير، أن ارتفاع قيمة التملك تزامن مع نمو عدد معاملات الشقق بنسبة 7%، مقابل انخفاض معاملات الأراضي بنسبة 12%، في حين استحوذت الشقق على 57% من إجمالي القيمة التقديرية للعقارات التي تملكها غير الأردنيين.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي معاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1,736 عقارا، مقارنة مع 1,749 عقارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1%.

وفي المقابل، ارتفعت القيمة التقديرية لهذه المعاملات من 143.828 مليون دينار إلى 168.311 مليون دينار، بزيادة بلغت 24.483 مليون دينار، وبنسبة 17%.

وتوزعت القيمة التقديرية للعقارات التي تملكها غير الأردنيين على 96.439 مليون دينار للشقق، بما يعادل 57% من الإجمالي، و71.872 مليون دينار للأراضي، بنسبة 43%.

وعلى مستوى عدد المعاملات، ارتفع تملك الشقق من 1,035 إلى 1,105 معاملات، بنسبة 7%، بينما تراجع عدد معاملات الأراضي من 714 إلى 631 معاملة، بانخفاض نسبته 12%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

- العراقيون يتصدرون معاملات التملك عددا وقيمة

وحافظ المستثمرون العراقيون على صدارة معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سواء من حيث عدد العقارات أو قيمتها التقديرية.

وبلغ عدد العقارات التي تملكها عراقيون 416 عقارا، تلاهم السعوديون بـ219 عقارا، ثم السوريون بـ210 عقارات، والفلسطينيون بـ163 عقارا، والأميركيون بـ147 عقارا.

ومن حيث القيمة، تصدر العراقيون أيضا بقيمة تقديرية بلغت 70.257 مليون دينار، مستحوذين على 42% من إجمالي قيمة معاملات تملك غير الأردنيين.

وجاء الأميركيون في المرتبة الثانية بقيمة 12.548 مليون دينار، وبنسبة 7.4%، تلاهم الفلسطينيون بقيمة 11.793 مليون دينار، وبنسبة 7%، ثم السوريون بقيمة 11.674 مليون دينار، وبنسبة 6.9%، والبريطانيون بقيمة 9.686 مليون دينار، وبنسبة 5.7%.

- ارتفاع قيمة معاملات التملك 4% خلال أيلول رغم تراجع عددها

وعلى المستوى الشهري، أظهرت بيانات أيلول الماضي ارتفاع القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 4% على أساس سنوي، لتبلغ 21.198 مليون دينار، مقارنة مع 20.428 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2025، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 1%.

وبلغ عدد معاملات التملك خلال أيلول 221 عقارا، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بآب السابق، فيما تراجعت القيمة التقديرية للمعاملات بنسبة 11% على أساس شهري.

وتوزعت معاملات أيلول على 152 شقة، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاض نسبته 9% مقارنة بآب السابق، إلى جانب 69 قطعة أرض، بانخفاض نسبته 8% على أساس سنوي، و23% على أساس شهري.

ومن حيث القيمة، استحوذت الشقق على 14.091 مليون دينار، بما يعادل 66% من إجمالي قيمة معاملات التملك خلال أيلول، مقابل 7.107 ملايين دينار للأراضي، وبنسبة 34%.

- العراقيون في صدارة معاملات أيلول

وتصدر العراقيون معاملات تملك غير الأردنيين خلال أيلول من حيث العدد، بمجموع 43 عقارا، تلاهم السوريون بـ29 عقارا، ثم الأميركيون بـ26 عقارا، والسعوديون بـ24 عقارا، والفلسطينيون بـ21 عقارا.

كما تصدر العراقيون قيمة معاملات التملك خلال الشهر، بقيمة تقديرية بلغت 7.179 ملايين دينار، شكلت 34% من إجمالي القيمة التقديرية للعقارات التي تملكها غير الأردنيين.

وحلت الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية بقيمة 2.873 مليون دينار، وبنسبة 14%، تلاها السورية بقيمة 1.585 مليون دينار، وبنسبة 7%، ثم السعودية بقيمة 1.393 مليون دينار، وبنسبة 6.5%، والليبية بقيمة 1.273 مليون دينار، وبنسبة 6%.