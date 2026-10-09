خبرني - تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لإطلاق خدمة "مسار" للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري المدفوع الرسوم، اعتبارا من الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخدام الطريق، وتقليل زمن العبور، وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الطرق.

وتتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي الطريق دفع رسوم المرور إلكترونيا من خلال محفظة مرتبطة بالخدمة، بحيث يجري التعرف على المركبة بصورة آلية عند مرورها، وخصم الرسوم المستحقة مباشرة من رصيد المحفظة، دون الحاجة إلى التوقف لإجراء عملية الدفع.

وتوفر "مسار" آليتين للتعرف على المركبات وتحصيل الرسوم، الأولى مخصصة للمركبات الأردنية، وتعتمد على قراءة رقم لوحة المركبة بواسطة كاميرات ذكية، بعد اشتراك صاحب المركبة بالخدمة عبر تطبيق «سند» وتفعيل المحفظة الإلكترونية المرتبطة بها، دون الحاجة إلى تركيب أي ملصقات أو أجهزة إضافية على المركبة.

أما الآلية الثانية، فهي متاحة للمركبات الأردنية والأجنبية، وتعتمد على استخدام ملصق إلكتروني يعمل بتقنية التعرف بواسطة موجات الراديو (RFID)، يتم تثبيته على المركبة وربط رقمه التعريفي بالخدمة، بما يسمح للنظام بالتعرف عليها آليًا عند مرورها، وخصم رسوم استخدام الطريق من المحفظة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على ملصق RFID سيكون متاحًا من خلال مديرية إدارة أصول الطرق في الوزارة، وكذلك من موقع محطة الحرانة، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على الملصق واستكمال إجراءات ربطه بالخدمة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة إدارة الطرق ورفع كفاءة تشغيلها، من خلال اعتماد وسائل دفع إلكترونية حديثة تسهم في تسهيل حركة المركبات، والحد من إجراءات التحصيل التقليدية، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق المدفوعة.

وأكدت الوزارة أن خدمة «مسار» صُممت لتوفر خيارات مرنة لأصحاب المركبات الأردنية والأجنبية، بما يتيح الاستفادة من الطريق وفق آلية إلكترونية مبسطة، تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين ومستخدمي الطريق.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل بدء تشغيل الخدمة وإجراءات الاشتراك والتفعيل بالتزامن مع إطلاقها رسميًا.