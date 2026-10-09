موعد مباراة النصر والدرعية في الدوري السعودي 2027 والقنوات الناقلة

خبرني - تعرف على موعد مباراة النصر والدرعية في الدوري السعودي 2026-2027، والقنوات الناقلة وطرق مشاهدة البث المباشر واسم المعلق.

يعود النصر إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي، عندما يواجه الدرعية ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلًا مقابل خسارة واحدة في أول 7 جولات.

في المقابل، يحتل الدرعية المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين خلال الجولات السبع الأولى.

ويسعى النصر لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يأمل الدرعية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في الدوري السعودي 2027

تنقل مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي عبر شبكة قنوات ثمانية، صاحبة حقوق بث المسابقة في المنطقة.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لنقل المواجهة المرتقبة من ملعب الأول بارك في الرياض.



يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والدرعية عبر تطبيق ثمانية، الذي يوفر متابعة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.



يتولى فهد العتيبي التعليق على مباراة النصر والدرعية، عبر قناة ثمانية الأولى.

موعد مباراة النصر والدرعية في الدوري السعودي 2027

تقام مباراة النصر والدرعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، في دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10 مساءً بتوقيت أبوظبي.