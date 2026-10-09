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الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي

  • 09 أكتوبر 2026
  • 11:50
الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنّتهما ميليشيا الحوثي الخميس واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية ، وأسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وعددٍ من الإصابات؛ واعتبرته انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأُسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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