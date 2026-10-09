ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد شيرين عبدالوهاب.. ومفاجأة مرتقبة في موسم الرياض

خبرني - احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد ميلاد المطربة شيرين عبدالوهاب، برسالة خاصة عبّرت خلالها عن إعجابها الكبير بصوتها وأغانيها، متمنية لها دوام الصحة والسعادة والنجاح.

وجاءت التهنئة بالتزامن مع تداول أنباء عن مفاوضات لإقامة حفل غنائي لشيرين ضمن فعاليات موسم الرياض، مع احتمالية تكريمها تقديرًا لمسيرتها الفنية.

شاركت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع فيسبوك، تحدثت فيه عن محبتها الكبيرة لشيرين عبد الوهاب، قائلة: «أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة شيرين عبدالوهاب، لأني بحب أغانيها أوي».

وأرفقت الفيديو برسالة تهنئة تمنت خلالها أن تحقق شيرين المزيد من النجاحات، وأن تواصل إسعاد جمهورها بأغانيها وصوتها المميز.

وكتبت ليلى علوي: «كل سنة وإنتي طيبة يا شيرين، ويارب دايمًا في صحة وسعادة ونجاح، ودايمًا مكسرة الدنيا، وتفضلي تسعدينا وتمسي مشاعرنا بكلماتك وصوتك.. سنة حلوة عليكي».

ولاقت الرسالة اهتمامًا من متابعي الفنانتين، لما حملته من تقدير واضح لموهبة شيرين ومكانتها لدى زملائها في الوسط الفني.

على جانب آخر، تتواصل المفاوضات بين إدارة أعمال شيرين عبدالوهاب وإدارة موسم الرياض بشأن إقامة حفل غنائي لها ضمن فعاليات الموسم، وسط توجه لأن يتضمن الحفل تكريمًا خاصًا لها احتفاءً بمشوارها الفني.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم تُحسم التفاصيل النهائية المتعلقة بموعد الحفل أو ترتيباته حتى الآن، ومن المنتظر الإعلان عنها رسميًا حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

تركي آل الشيخ يثير التكهنات حول حفل شيرين

ازدادت التكهنات بشأن الحفل المحتمل بعدما نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كلمة «شيرين!» عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربط متابعون المنشور باحتمال التحضير للإعلان عن حفل جديد للمطربة المصرية، إلا أن الأمر لا يزال في إطار التوقعات، لحين صدور إعلان رسمي يؤكد مشاركة شيرين في موسم الرياض.