الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا

خبرني - أحبطت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية، فجر الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفّا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، ضمن نطاق عملها واختصاصها.

وقالت الجمارك الأردنية إن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لا سيما مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية والميدانية للتصدي لمحاولات التهريب، وحماية المجتمع الأردني وصون الاقتصاد الوطني، بما يسهم في حماية أمن المملكة واستقرارها.