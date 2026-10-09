*
الجمعة: 09 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا

  • 09 أكتوبر 2026
  • 11:12
الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا

خبرني - أحبطت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية، فجر الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفّا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، ضمن نطاق عملها واختصاصها.

وقالت الجمارك الأردنية إن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لا سيما مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية والميدانية للتصدي لمحاولات التهريب، وحماية المجتمع الأردني وصون الاقتصاد الوطني، بما يسهم في حماية أمن المملكة واستقرارها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اعتبارا من الأحد.. إطلاق خدمة
اعتبارا من الأحد.. إطلاق خدمة "مسار" للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري
  • 2026-10-09 12:11
الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي
الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي
  • 2026-10-09 11:50
قبلة في الهواء وتعليق على الوزن.. ماذا قررت المحكمة بحق خياط المفرق؟
قبلة في الهواء وتعليق على الوزن.. ماذا قررت المحكمة بحق خياط المفرق؟
  • 2026-10-09 11:37
سماء الأردن تشهد حدثا فلكيا مميزا الأحد
سماء الأردن تشهد حدثا فلكيا مميزا الأحد
  • 2026-10-09 10:49
الاردن .. تعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد وسط توقعات بأمطار غزيرة
الاردن .. تعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد وسط توقعات بأمطار غزيرة
  • 2026-10-09 08:14
العمل: تمديد قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 1 كانون الأول دون تمديد جديد
العمل: تمديد قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 1 كانون الأول دون تمديد جديد
  • 2026-10-09 00:46