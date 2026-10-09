سماء الأردن تشهد حدثا فلكيا مميزا الأحد

خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن سماء الأردن ستشهد فجر الأحد المقبل حدثا فلكيا مميزا، يتمثل بمرور كوكب المريخ ظاهريا بين نجوم عنقود النثرة، المعروفة باسم "خلية النحل" أو "نثرة الأسد"، والواقع في كوكبة السرطان.



وأضاف السكجي أن المريخ يبلغ أقرب مسافة زاوية من المركز المرجعي للعنقود عصر الأحد، حيث تشير التقديرات الفلكية إلى أن المسافة بينهما ستصل إلى بضع دقائق قوسية، في مشهد يظهر فيه الكوكب الأحمر محاطا بنجوم العنقود.



وأوضح أن ساعات الفجر هي أفضل الأوقات لرصد هذه الظاهرة من الأردن، باستخدام المناظير الثنائية والتلسكوبات والكاميرات، مشيرا إلى أن الجمعية الفلكية الأردنية ستعمل على رصد الظاهرة وتوثيقها فجر أيام السبت والأحد والإثنين، بهدف متابعة حركة المريخ الظاهرية بين نجوم العنقود، وتسجيل مراحل اقترابه من النثرة وابتعاده عنها.



وبين أن عنقود النثرة يقع على مسافة تقارب 600 سنة ضوئية من الأرض، ويضم نحو ألف نجم، ويقدر عمره بنحو 600 إلى 700 مليون سنة، فيما تتيح هذه الظاهرة لهواة الفلك والتصوير فرصة مميزة لمتابعة تغير موقع المريخ بالنسبة إلى النجوم البعيدة خلال أيام متتالية، في تجربة رصدية توضح الحركة المدارية للكواكب وانعكاسها على مواقعها الظاهرية في السماء.



وأوضح أن النثرة لها مكانة بارزة في التراث الفلكي العربي؛ إذ تعد المنزلة الثامنة من منازل القمر الـ28، وارتبطت بحساب المواسم والأنواء ونضج الثمار، وذكرت في الأمثال الشعبية والشعر العربي.



أما المريخ، كما يشير السكجي، فقد ارتبط في الحضارات القديمة برموز القوة والحرب؛ نظرا للونه الأحمر المميز، في حين عرفت النثرة في التراث اليوناني والروماني باسم "المعلف"، وارتبطت بأساطير شعبية قديمة، داعيا إلى رصد هذا المشهد الفلكي الذي يجمع بين دقة حركة الكواكب وجمال العناقيد النجمية. (بترا)