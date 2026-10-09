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مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في اليمن .. اليوم

  • 09 أكتوبر 2026
  • 09:53
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في اليمن اليوم

خبرني - يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة إحاطة بشأن اليمن، تليها مشاورات مغلقة.

ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ميدانيا.. أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الخميس، تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لمليشيا الحوثي، في جميع المحاور والجبهات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، في بيان، إنّ القوات المسلحة نفذت 1729 عملية استهداف دقيقة ضد الأهداف العسكرية المختلفة التابعة

للحوثي، في جميع المحاور والجبهات، نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الحوثي، وتدمير 300 من العربات والوسائل والمعدات والعتاد، بالإضافة إلى المواقع العسكرية.

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