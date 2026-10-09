سوزان نجم الدين تكشف حقيقة خلافها مع لبلبة بعد موقف حفل زفاف نجل صابرين

خبرني - حسمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة المصرية لبلبة، عقب تداول مقطع فيديو من حفل زفاف نجل الفنانة صابرين، ظهرت خلاله لقطة فسّرها بعض المتابعين على أنها تجاهل متعمد.

وأكدت سوزان نجم الدين أن ما جرى خلال الحفل لا يعكس طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنانة لبلبة، مشددة على أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، وأن المقاطع المصورة القصيرة قد تمنح انطباعات غير دقيقة عن المواقف التي تحدث في المناسبات الاجتماعية.

سوزان نجم الدين تنفي خلافها مع لبلبة

أوضحت الممثلة السورية سوزان نجم الدين أن علاقتها بالفنانة المصرية لبلبة أكبر من أن تتأثر بموقف عابر أو مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بصورة قاطعة وجود أي خلاف أو توتر بينهما.

وقالت سوزان تعليقًا على الجدل: «العلاقات الإنسانية ليست مجرد لحظة عابرة، إحنا أكبر من كده بكثير، لبلبة حبيبتي، وتعمل اللي هي عايزاه».

وشددت على أن العلاقة التي تربطها بزميلتها المصرية تقوم على التقدير المتبادل، معتبرة أن الحكم على العلاقات الإنسانية من خلال لقطات محدودة لا يعكس بالضرورة حقيقة ما يحدث بين الأشخاص.

تفاصيل واقعة سوزان نجم الدين ولبلبة

بدأت الواقعة خلال حفل زفاف نور عبداللطيف، نجل الفنانة المصرية صابرين، الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن المصري والعربي، قبل أن ينتشر مقطع فيديو جمع سوزان نجم الدين ولبلبة أثناء الاحتفال.

وأظهر الفيديو الفنانة السورية وهي تحاول مشاركة لبلبة الرقص خلال الحفل، بينما لم تنتبه الأخيرة إلى محاولتها في تلك اللحظة، ما دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفسير الموقف باعتباره تجاهلًا متعمدًا.

وسرعان ما أثارت اللقطة نقاشات واسعة بين المتابعين، الذين انقسموا بشأن تفسير ما حدث، وسط تكهنات بوجود خلاف بين الفنانتين.

سوزان نجم الدين ترد على شائعات الخلاف

أكدت سوزان نجم الدين أن مقاطع الفيديو التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تنقل دائمًا الصورة الكاملة للأحداث، خاصة عندما تكون مقتطعة من سياقها الأصلي.

وأشارت إلى أن وجود كاميرات التصوير في المناسبات العامة قد يؤدي إلى تسجيل لحظات عابرة، ثم تداولها بتفسيرات مختلفة لا تعكس حقيقة العلاقات بين الفنانين.

وأضافت أن ما يتم تداوله من تعليقات وتأويلات لا يمكن أن يؤثر على علاقتها بالفنانة لبلبة، موضحة أن المودة والاحترام اللذين يجمعانهما لا يرتبطان بموقف واحد خلال مناسبة اجتماعية.

حقيقة تجاهل لبلبة لسوزان نجم الدين

أعادت تصريحات سوزان نجم الدين توضيح ملابسات الفيديو الذي أثار الجدل، بعدما أكدت عدم وجود أي خلاف مع لبلبة، ورفضت تفسير الموقف باعتباره إساءة متعمدة.

ولم يقدم المقطع المتداول دليلًا على تعمد الفنانة المصرية تجاهل زميلتها السورية، إذ اقتصرت اللقطة على محاولة للمشاركة في الرقص لم تنتبه إليها لبلبة في تلك اللحظة