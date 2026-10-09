خبرني - أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع قوة حزب الليكود بمقعد واحد، ما أدى إلى تعادل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية، بحصول كل منهما على 52 مقعدا.

وجاء ذلك رغم أجواء إحياء الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر والاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل، وهي أحداث كان من المتوقع أن تنعكس بصورة مختلفة على نتائج الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار، بالتعاون مع شركة "Panel4ALL"، أن حزب "يشار" بقيادة غادي أيزنكوت يتصدر النتائج بحصوله على 21 مقعدا، يليه حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ20 مقعدا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب "معا" على 13 مقعدا، وحزب الديمقراطيين على 9 مقاعد، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، فيما حصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد، وكذلك حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وحزبا "عميخ إسرائيل" و"جنود الاحتياط والاقتصادية" على 4 مقاعد لكل منهما.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع معسكر المعارضة الصهيونية بمقعد واحد، نتيجة انخفاض قوة حزب الديمقراطيين بمقعد، فيما حافظت بقية أحزاب المعسكر على قوتها. وفي المقابل، تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بمقعد، مقابل ارتفاع حزب "الصهيونية الدينية" بمقعد واحد، بينما حافظت الأحزاب العربية على قوتها بحصولها مجتمعة على 12 مقعدا.

وفي ما يتعلق بنسبة المشاركة المتوقعة، قال 78% من المستطلعين إنهم متأكدون من التصويت في الانتخابات المقبلة، فيما رجح 18% أنهم سيشاركون، وأفاد 4% بأنهم لن يصوتوا، بدرجات متفاوتة من الاحتمال.

وأظهر توزيع النتائج بحسب المعسكرات أن الحماس للمشاركة في الانتخابات أعلى لدى مؤيدي أحزاب المعارضة، إذ أكد 86% منهم أنهم سيصوتون، مقابل 81% من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحكومي.

وفي ما يتعلق بالشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهر الاستطلاع أن 38% من الإسرائيليين يريدون استمرار نتنياهو في منصبه بعد الانتخابات، مقابل 24% يفضلون أيزنكوت، و14% يفضلون رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، فيما حصل المرشحون الآخرون على نسب أحادية.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 59% من الإسرائيليين يعارضون مشاركة حزب عربي في الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات، مقابل 36% يؤيدون ذلك، فيما قال 5% إنهم لا يعرفون.

وفي المقابل، أيد 53% مشاركة حزب حريدي في الائتلاف الحكومي المقبل، بينما عارض ذلك 41%، ولم يحدد 6% موقفهم.

وفي مقارنة بين المرشحين لرئاسة الحكومة، حافظ أيزنكوت على تقدمه على نتنياهو، إذ حصل على تأييد 46% مقابل 40% لنتنياهو، وهي النسب نفسها المسجلة في الاستطلاع السابق.

كما تقلص الفارق بين بينيت ونتنياهو إلى نقطتين مئويتين، إذ حصل بينيت على 44% مقابل 42% لنتنياهو. وفي المقابل، تقدم نتنياهو على ليبرمان بست نقاط مئوية، بحصوله على 44% مقابل 38% لليبرمان.

وأُجري الاستطلاع يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، على عينة تمثيلية من 700 شخص من السكان في إسرائيل، من اليهود والعرب، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق. وبلغ عدد الأشخاص الذين طُلبت مشاركتهم في الاستطلاع 4667 شخصا، فيما بلغ هامش الخطأ الأقصى 3.7%.