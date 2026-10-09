فضل شاكر يحيي حفلا ثانيا في موسم الرياض 2026

خبرني - يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لإحياء حفل غنائي ثانٍ في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد الإقبال الجماهيري الكبير على حفله الأول ونفاد تذاكره سريعًا.

وكشفت الجهة المنظمة عن تفاصيل أسعار تذاكر الحفل الإضافي، الذي يستضيفه مسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث تتوافر التذاكر ضمن خمس فئات سعرية مختلفة، تبدأ من 475 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 3450 ريالًا.

حددت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل الثاني للفنان اللبناني فضل شاكر، المقرر إقامته يوم 23 أكتوبر، ضمن خمس فئات تتيح للجمهور اختيار المقاعد وفقًا للفئة السعرية المناسبة.

ويبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 950 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 695 ريالًا، في حين تُطرح تذاكر الفئة الثالثة مقابل 475 ريالًا سعوديًا، وهي الأقل سعرًا.

أما الفئات الأعلى سعرًا، فتشمل فئة VI بسعر 2875 ريالًا سعوديًا، وفئة VII التي يصل سعر تذكرتها إلى 3450 ريالًا سعوديًا، لتكون الأعلى ضمن الفئات المطروحة للحفل الثاني.

جاء قرار تنظيم ليلة ثانية للفنان اللبناني فضل شاكر بعد الإقبال الكبير على تذاكر حفله الأول، المقرر إقامته يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «عودة الغايب».

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة حفل جديد للفنان اللبناني ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك آل الشيخ متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» الملصق الدعائي للحفل الثاني، مؤكدًا إقامته يوم الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول على مسرح أبو بكر سالم، استجابة للطلب الجماهيري الكبير.

موعد حفل فضل شاكر في موسم الرياض 2026

يحيي فضل شاكر حفله الأول في موسم الرياض يوم الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على مسرح أبو بكر سالم، قبل أن يلتقي جمهوره مجددًا في الليلة التالية، الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على المسرح نفسه.

ومن المنتظر أن يقدم الفنان اللبناني خلال الحفلين مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور العربي على مدار سنوات، إلى جانب أعماله الغنائية الحديثة التي حققت انتشارًا واسعًا.

ويمثل الحفلان محطة مهمة في عودة فضل شاكر إلى إحياء الحفلات الجماهيرية بعد سنوات من الغياب، وسط اهتمام كبير من جمهوره في السعودية ومختلف الدول العربية.

أسعار تذاكر الحفل الأول لفضل شاكر

كانت الجهة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق أسعار تذاكر الحفل الأول المقرر يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي طُرحت ضمن ثلاث فئات رئيسية.

وبلغ سعر تذاكر الفئة A نحو 950 ريالًا سعوديًا، بينما جاءت الفئة B بسعر 695 ريالًا، والفئة C بسعر 475 ريالًا سعوديًا.

وشهد طرح التذاكر إقبالًا كبيرًا من محبي الفنان اللبناني، ما أسهم في اتخاذ قرار إضافة الحفل الثاني، لإتاحة فرصة جديدة أمام الجمهور لحضور الأمسية الغنائية.

تأتي حفلات فضل شاكر المرتقبة في موسم الرياض بعد حضوره اللافت في حفل توزيع جوائز «Joy Awards 2026»، الذي شهد تكريمه بجائزتين ضمن الفئات الموسيقية.

وحصد الفنان اللبناني جائزة «الفنان المفضل»، إلى جانب جائزة «الأغنية المفضلة» عن أغنيته «صحاك الشوق»، في تأكيد لاستمرار حضوره الفني وتفاعل الجمهور مع أعماله الغنائية.

ويترقب محبو فضل شاكر حفليه المقبلين في العاصمة السعودية، وسط توقعات بتقديم مجموعة من أبرز أغانيه العاطفية التي أسهمت في ترسيخ مكانته على الساحة الغنائية العربية.